Barbara Sloesen en vriend grappen over relatiebreuk

Tuinieren voor je mental health: dit doet wroeten in de aarde met je brein

Onkruid wieden, je handen in de aarde steken of verse groenten plukken uit je eigen tuin of balkonbak – het klinkt simpel, maar heeft een diep effect op lichaam en geest. Tuinieren is namelijk niet alleen fijn voor je planten, maar deze bezigheidstherapie is ook goed voor je mentale gezondheid.