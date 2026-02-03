Lieke Martens

Lieke Martens zwanger van tweede kindje

Tekst: Evelien Berkemeijer

03/02/2026

Lieke Martens en haar partner Benjamin van Leer verwachten hun tweede kindje. De oud-voetbalster deelt het nieuws dinsdag via Instagram.

In het bericht poseert Lieke Martens met Benjamin, zoontje Lowen en viervoeter Iki, terwijl ze de zwangerschapsecho laat zien. Bij de foto schrijft ze: ‘Growing our family’. De felicitaties stromen binnen.

Tweede kindje op komst

Met de woorden ‘Growing our family’ maakt Lieke duidelijk dat het gezin wordt uitgebreid. Op de foto is te zien hoe ze de echo omhoog houdt, met Lowen dicht bij haar en Iki als extra getuige. Het is de tweede keer dat Lieke en Benjamin ouders worden.

Reacties van collega’s en vrienden

Onder het Instagram-bericht verschijnen snel gelukwensen. Onder anderen Jan Smit, Mikky de Jong en Kim Feenstra feliciteren het stel met het nieuws. De reacties benadrukken de warme band die Lieke onderhoudt met collega’s en bekenden.

Lieke Martens focust op het gezin

Vorig jaar nam de voetbalster definitief afscheid van haar sport, omdat haar prioriteiten elders lagen. Zoals ze destijds tegen het AD zei: ‘Mijn grootste prioriteit is om de beste moeder te zijn die ik kan zijn voor Lowen’. Op 18 februari 2025 werd haar zoontje geboren en nu mag het gezin opnieuw toeleven naar gezinsuitbreiding.

Foto: ANP

