Lieke Martens wil geen voetbalcarrière voor zoon

Tekst: Emelie van Kaam

31/12/2025

In de jeugd van Lieke Martens moest alles wijken voor voetbal. Voor haar nu tien maanden oude zoontje Lowen wil ze dat absoluut niet. “Zou je je kind zo’n carrière gunnen? Eigenlijk helemaal niet, want ik heb bijna geen jeugd gehad,” deelt ze deze week in Weekend.

Afgelopen september stopte Lieke Martens na een indrukwekkende carrière met voetballen. Sinds ze in februari is bevallen van haar zoontje Lowen wil ze zich volledig focussen op het moederschap. Eén ding staat daarbij hoog in het vaandel: ze wil graag dat hij een andere jeugd krijgt dan zij zelf heeft gehad.

Wijken

“Alles moest bij mij altijd wijken voor de sport,” deelt Lieke in Weekend. “Ik was altijd weg. Als je mij de vraag stelt: zou je je kind zo’n carrière gunnen? Aan de ene kant wel, maar eigenlijk ook helemaal niet, want ik heb bijna geen jeugd gehad. Alles is altijd gefocust geweest op voetbal.”

Onbezonnen

Lieke waakt ervoor dat dat bij Lowen niet gebeurt. “Ik wil dat hij lekker vrij opgroeit. Dat hij een onbezonnen en onbezorgd kind kan zijn.”

