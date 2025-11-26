Lieke Martens geteisterd door heimwee

Lieke Martens heeft een indrukwekkende voetbalcarrière achter de rug. Maar wel eentje met een grote schaduwzijde, want omdat ze al op jonge leeftijd huis en haard moest achterlaten om haar droom na te jagen, was ze jarenlang ontzettend alleen, deelt ze deze week in Weekend.

Op haar vijftiende ging Lieke Martens uit huis voor haar voetbalcarrière. Op haar achttiende vertrok ze in haar eentje naar het buitenland. Ze was vaak alleen en had daardoor heel veel last van heimwee. “De ene keer kon ik daar makkelijker mee omgaan dan de andere keer.”

Huilend

Lieke hing regelmatig huilend aan de telefoon bij haar ouders, maar voetbal hield haar op de been. “Ik kreeg veel energie van voetbal en ik zat vaak bij clubs waar we voor het kampioenschap speelden, waar we veel wedstrijden wonnen. Dat euforische gevoel helpt om je goed te voelen.”

Winkels

Maar Lieke stond natuurlijk niet elk moment van de dag op het veld, dus er waren genoeg uren die ze in haar eentje moest opvullen. “Ik ging veel de deur uit en probeerde er het beste van te maken. Overdag probeerde ik winkels in te gaan. Dan kocht ik heus niet altijd wat, maar dan was ik onder de mensen.”

