Lieke Martens ANP

Lieke Martens geteisterd door heimwee

Tekst: Sabine Krouwels

26/11/2025

Lieke Martens heeft een indrukwekkende voetbalcarrière achter de rug. Maar wel eentje met een grote schaduwzijde, want omdat ze al op jonge leeftijd huis en haard moest achterlaten om haar droom na te jagen, was ze jarenlang ontzettend alleen, deelt ze deze week in Weekend.

Op haar vijftiende ging Lieke Martens uit huis voor haar voetbalcarrière. Op haar achttiende vertrok ze in haar eentje naar het buitenland. Ze was vaak alleen en had daardoor heel veel last van heimwee. “De ene keer kon ik daar makkelijker mee omgaan dan de andere keer.”

Lees ook: Lieke Martens over moederschap: ‘Zó vertrouwd’

Huilend

Lieke hing regelmatig huilend aan de telefoon bij haar ouders, maar voetbal hield haar op de been. “Ik kreeg veel energie van voetbal en ik zat vaak bij clubs waar we voor het kampioenschap speelden, waar we veel wedstrijden wonnen. Dat euforische gevoel helpt om je goed te voelen.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Winkels

Maar Lieke stond natuurlijk niet elk moment van de dag op het veld, dus er waren genoeg uren die ze in haar eentje moest opvullen. “Ik ging veel de deur uit en probeerde er het beste van te maken. Overdag probeerde ik winkels in te gaan. Dan kocht ik heus niet altijd wat, maar dan was ik onder de mensen.”

Ons hele gesprek met Lieke Martens lees je in Weekend editie 48. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Party Richard Groenendijk

Richard Groenendijk wilde geen homo zijn…

Richard Groenendijk heeft in zijn podcast Fred en Ries verteld over de periode waarin hij op zijn twintigste uit de kast moest komen. De cabaretier blikt terug op de worsteling met zichzelf en de hoop dat zijn gevoelens zouden verdwijnen. “Ik weet nog dat ik ging bidden. Dat ik zei: ‘God, zorg alstublieft dat dit…
Weekend Denise van der Laan Winter Vol Liefde ANP

Denise uit Winter Vol Liefde heeft liefdesverdriet

De start van de relatie van Mike en Denise uit Winter Vol Liefde was turbulent, maar de twee leken dolgelukkig met elkaar. Hoewel er de laatste tijd wel geruchten de ronde deden dat hun liefdesbubbel uiteen was gespat. Wat is daarvan waar? “Mocht niets zeggen vanwege de serie,” deelt Denise deze week in Weekend. Afgelopen…
Vriendin 112025 Column Eveline Vila Verte

Eveline: ‘Blij met een diagnose, ook al heb ik levenslang.’

Eveline (55) en Emiel raken op vakantie betoverd door een veel te vervallen villa. Na lang twijfelen besluiten ze dat hun toekomst in Frankrijk ligt. Een intensieve – nog niet helemaal afgeronde – verbouwing volgt en inmiddels is hun chambre d’hôte officieel geopend. Hun nieuwe leven is nu echt begonnen!
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Sabine