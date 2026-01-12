Hila Noorzai verwacht in de lente een zoon

Tekst: Evelien Berkemeijer

Hila Noorzai is zwanger. De 33-jarige presentatrice en haar man Wouter verwachten een zoon. Op Instagram schreef ze bij een fotoreeks waarop haar babybuik goed zichtbaar is: ‘Groot geluk in een kleine verpakking’.

Hila Noorzai werkt bij AVROTROS. Ze is vaak zien in EenVandaag en presenteert de streamingeditie van Wie is de Mol?.

Blije aankondiging op Instagram

Op maandag deelde Hila het nieuws met een fotoreeks op Instagram. Bij de beelden schreef ze: ‘Groot geluk in een kleine verpakking’. De presentatrice liet daarbij duidelijk haar babybuik zien.

FOTO: ANP