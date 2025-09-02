Frenkie de Jong verwelkomt zoon Mason

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voetballer Frenkie de Jong en zijn echtgenote Mikky de Jong hebben op 21 augustus hun tweede kind verwelkomd. Het echtpaar maakte via Instagram bekend dat zij samen met hun pasgeboren zoon Mason op de foto staan.

Eerder, op 6 augustus, schreef Mikky op hetzelfde platform dat zij een ‘big belly summer‘ beleefde.

Van middelbare school tot gezinsleven

De Jong en Kiemeney ontmoetten elkaar tijdens hun schooltijd op het Koning Willem II College in Tilburg. Daar volgden zij onderwijs in een klas voor sporttalenten. In 2014 ontstond hun relatie, die sindsdien standhield en steeds verder uitgroeide.

Tekst gaat door onder foto.

Internationale verhuizing

In 2019 verhuisde het stel naar Barcelona, nadat De Jong de overstap maakte van Ajax naar FC Barcelona. Drie jaar later vroeg hij zijn jeugdliefde ten huwelijk. Dit markeerde een nieuw hoofdstuk in hun gezamenlijke leven.

Tweede zoon

In november 2023 kregen Frenkie en Mikky hun eerste zoon, Miles. Met de geboorte van Mason is het gezin inmiddels uitgebreid tot vier leden. De gedeelde foto van het jonge gezin benadrukt het nieuwe levensgeluk.

FOTO: ANP