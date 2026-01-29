Boer Zoekt Vrouw Roel

Baby op komst voor Boer Zoekt Vrouw-Roel en Simone

Tekst: Evelien Berkemeijer

29/01/2026

Leuk nieuws: Roel en Simone uit Boer zoekt vrouw verwachten samen een kindje. Ze delen het nieuws vol enthousiasme. Simone: ‘We hebben het de afgelopen periode aan familie, vrienden en collega’s verteld. Nu mag iedereen het weten!’

Roel en Simone klinken opgelucht en vrolijk. Thuis is het ondertussen een komen en gaan van dozen. En tussen het inpakken door is er ook ruimte om vooruit te kijken naar wat er allemaal verandert voor het Boer Zoekt Vrouw-koppel.

Voorbereiden op Boer Zoekt Vrouw-baby

‘Ik voel me goed,’ vertelt Simone. ‘De eerste maanden was ik wel moe en misselijk, maar nu gaat het een stuk beter.’ Op de bank zitten Roel en hondje Louis erbij, terwijl in huis de boel op de kop staat. ‘Mijn huis is nu één grote chaos,’ lacht ze. ‘We zijn druk aan het inpakken, want volgende week verhuis ik naar Noord-Holland en trek ik bij Roel in.’

Tekst gaat verder onder post.

Vooruitkijken: babykamer en tv-moment

Op de boerderij lonkt een babykamer, maar zonder voorspelbare kleurtjes. ‘Roel wilde het geslacht niet weten en ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat het een verrassing blijft.’ Eerst nog even weg: op 1 maart vertrekken ze met familie een weekje naar de sneeuw. Precies die dag worden ook de nieuwe boeren van het nieuwe seizoen voorgesteld. ‘Dat gaan we zeker met z’n allen kijken!’ zegt Simone. Roel: ‘Het was zo’n bijzondere periode afgelopen jaar. Het lijkt me heel leuk om het nieuwe seizoen te zien, wetende hoe het is om zelf mee te doen.’ De aftrap zie je op zondag 1 maart om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

Foto: Linelle Deunk

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

