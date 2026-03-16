Zo maak je de Oscars make-uplook van Kate Hudson na

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kate Hudson maakte indruk op de rode loper met een prachtige jurk en een opvallend mooie make-uplook. Volgens de aangeleverde producten speelde visagiste Tonya Brewer daar een grote rol in, al kun je de look thuis ook proberen na te maken.

Op TikTok laat Kate Hudson in een video zien welke producten zijn gebruikt, van skincare tot lippen, en alles komt van hetzelfde merk: Charlotte Tilbury.

De basis begint bij skincare

Voor de voorbereiding van de huid werden vier skincareproducten gebruikt: NEW! Magic Cream, Magic Hydrator Mist, Magic Serum Crystal Elixir en Immediate Eye Revival Patches. Daarmee laat Kate zien dat de look niet alleen draait om make-up, maar ook om een verzorgde basis. In de video zet ze de producten op een rij terwijl ze zich klaarmaakt voor haar moment op de rode loper.

Tekst gaat verder onder video.

#CharlotteTilbury ♬ original sound – Kate Hudson @thekatehudson Oscars ready with Tonya Brewer + @Charlotte Tilbury 💄 #GetTheLook SKINCARE NEW! Magic Cream Magic Hydrator Mist Magic Serum Crystal Elixir Immediate Eye Revival Patches COMPLEXION Pillow Talk Beauty Soulmates Palette in NEW! Rosewood NEW! Airbrush Flawless Blur Concealer – 4.5 Airbrush Flawless Foundation – 5W Hollywood Contour Wand – Fair Airbrush Flawless Finish Powder -1 + 2 Beauty Light Wand – Pillow Talk Original Unreal Blush Healthy Glow Stick – Rosy Glow Airbrush Flawless Setting Spray EYES Eyes To Mesmerise – Champagne Luxury Palette – Pillow Talk Dreams Rock ‘N’ Kohl Eyeliner – Smokey Bronze BROWS Brow Fix Brow Cheat – Natural Brown LIPS NEW! Pillow Talk Blush Balm Lip Tints – Pillow Talk Medium Lip Cheat – Iconic Nude, Icon Baby #KateHudson

Zo creëer je de teint

Voor de complexion bestaat de selectie uit onder meer Pillow Talk Beauty Soulmates Palette in NEW! Rosewood, NEW! Airbrush Flawless Blur Concealer in 4.5 en Airbrush Flawless Foundation in 5W. Daarbovenop zijn Hollywood Contour Wand in Fair, Airbrush Flawless Finish Powder in 1 + 2, Beauty Light Wand in Pillow Talk Original, Unreal Blush Healthy Glow Stick in Rosy Glow en Airbrush Flawless Setting Spray gebruikt. Daarmee draait deze look duidelijk om een egale huid, contour en een zachte glow.

Ogen, wenkbrauwen en lippen maken de look af

Voor de ogen zijn Eyes To Mesmerise in Champagne, Luxury Palette in Pillow Talk Dreams en Rock ‘N’ Kohl Eyeliner in Smokey Bronze gebruikt. De wenkbrauwen werden in model gebracht met Brow Fix en Brow Cheat in Natural Brown. Op de lippen gingen NEW! Pillow Talk Blush Balm Lip Tints in Pillow Talk Medium en Lip Cheat in Iconic Nude en Icon Baby, waarmee de make-uplook van Kate compleet werd gemaakt.

Foto: Getty Images