Vanavond kijken: Graham Norton met o.a. Dwayne Johnson

29/09/2025

Graham Norton trapt het 33ste seizoen van The Graham Norton Show af met een aantal grote namen uit de film- en muziekwereld. Met gasten als Dwayne Johnson, Emily Blunt en Matthew McConaughey belooft het weer een bruisende aflevering te worden.

Deze eerste aflevering van The Graham Norton Show is in Nederland op maandag 29 september 2025 om 21:00 uur op Comedy Central te zien. Fragmenten zie je nu al op YouTube.

Gasten van The Graham Norton Show

In de eerste aflevering gaat Graham Norton in gesprek met acteurs Dwayne Johnson en Emily Blunt, die in dezelfde film spelen. Dwayne kruipt hiervoor in de rol van MMA-legende Mark Kerr. Ook Matthew McConaughey en Aimee Lou Wood schuiven aan in de studio. Matthew praat over de survivalthriller The Lost Bus, terwijl Aimee Lou Wood (die je kent van The White Lotus) vertelt over haar rol in de BBC-serie Film Club.

Emily Blunt vertelt ook over de nieuwe The Devil Wears Prada film. Tekst gaat door onder video.

Muziekoptreden van RAYE

Een aflevering van The Graham Norton Show is niet compleet zonder live muziek. Dit keer verzorgt de Britse zangeres RAYE de muzikale act. Zij is bekend van hits als The Line en Decline en zorgt voor een extra feestelijk tintje in de show. Kun je niet wachten? Het optreden staat al online:

