Sir Ian McKellen werd verliefd op Johnny Depp bij samenwerking

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sir Ian McKellen heeft zich lovend uitgelaten over Johnny Depp na hun samenwerking aan Ebenezer: A Christmas Carol. De acteur vertelde dat hij tijdens de opnames veel waardering kreeg voor zijn collega.

Volgens Ian McKellen verkeerde Johnny Depp tijdens de draaidagen in topvorm. Ook sprak hij over een prettige sfeer op de set van de nieuwe verfilming, waarin Johnny de rol van Ebenezer Scrooge speelt. Voor Johnny betekent het project zijn eerste grote Hollywoodrol in bijna acht jaar.

Liefdesfeest op de set

Ian McKellen vertelde woensdagavond bij de première van The Christophers in New York dat hij ‘verliefd werd op’ Depp tijdens hun samenwerking. ‘Hij is in uitstekende vorm,’ zei McKellen tegen Variety. ‘Bruisend, grappig, oneerbiedig, serieus… allemaal tegelijk. Het was eigenlijk een soort liefdesfeest. Ik werd verliefd op hem. Hij is erg meegaand naar zijn collega-acteurs. [Er was] een heerlijk gevoel op de set.’

Eerste grote Hollywoodrol in jaren

Depp speelt Ebenezer Scrooge in de remake en keert daarmee terug in een grote Hollywoodproductie. Zijn laatste grote studioproject was Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald uit 2018. Daarna werd hij uit die franchise verwijderd, nadat hij een lasterzaak tegen The Sun had verloren. Sindsdien was hij vooral te zien in onafhankelijke buitenlandse films als Minamata en Jeanne du Barry. Later dit jaar wordt ook Day Drinker verwacht, geregisseerd door Marc Webb en met Penélope Cruz.

McKellen ook te zien in The Christophers

Naast zijn werk aan Ebenezer: A Christmas Carol promoot Ian McKellen momenteel ook Steven Soderberghs donkere komedie The Christophers. Daarin speelt hij samen met Michaela Coel en James Corden. Ian vertolkt een ooit beroemde Engelse schilder wiens vervreemde kinderen een vervalser inhuren om zijn onafgemaakte werk af te maken en later te verkopen. The Christophers draait vanaf 10 april in de bioscoop.

Bron: Variety