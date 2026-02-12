Joanna Page onthult beschamend moment na zoen met Johnny Depp

Tekst: Evelien Berkemeijer

De tijd heelt veel, maar niet alles: 25 jaar na dato blikt Joanna Page terug op een gênant voorval met Johnny Depp op de set van From Hell. De 48-jarige ster van Gavin and Stacey vertelde in een interview met The Times over een kus met de Hollywoodster en de pijnlijke dag erna.

In het gesprek beschrijft Joanna hoe zij en Johnny Depp na een draaidag in 2001 zoenden, een moment dat haar compleet overrompelde. Een dag later ging het mis op de set.

Een zoen van Johnny Depp

Joanna speelde in From Hell het personage Ann Cook, in een film die is geïnspireerd op de moorden van Jack the Ripper. De kus met Johnny noemt ze ‘alles wat je je kunt voorstellen en meer’. ‘Ik was sprakeloos’, zegt ze. ‘Ik belde mijn moeder op en zei: ‘Johnny Depp heeft me gekust’, ik heb die nacht niet geslapen.’

De dag erna

Terug op de set sloeg de schaamte toe. Joanna vertelt dat ze, terwijl ze gehurkt op de grond zat, ‘een scheet voor zijn neus’ liet. ‘Ik schaamde me dood.’ Het incident staat haar, een kwart eeuw later, nog altijd helder bij. Eerder haalde Joanna hetzelfde voorval al aan in de podcast Happy Place van Fearne Cotton. Over Johnny zei ze daar dat hij ‘echt lief en heel aardig’ was. Die indruk bevestigt ze nu opnieuw in haar terugblik.

Love Actually en het thuisfront

Joanna onthulde ook dat haar kinderen weten dat ze in de romantische komedie Love Actually uit 2003 speelt, en dat ze de film slechts één keer had gezien voordat ze hem in 2024 opnieuw bekeek. ‘Mijn kinderen weten dat ik naakt ben in Love Actually,’ vertelt ze. ‘Vorig jaar zei mijn twaalfjarige: ‘Mama, we moeten Love Actually kijken’. Ik dacht: ik kan ze de seksscènes nog niet laten zien.’ Over wanneer het wél mag, is ze duidelijk: ‘Volgend kerstmis zeg ik waarschijnlijk: oké, jullie mogen het kijken, maar we spoelen de stukjes die jullie niet mogen zien door.’ Ze bereidde hen vast voor met: ‘Mama is er topless in’, maar daar ‘gaven ze niets om’.

Bron: BBC. Foto: Daniele Venturelli/Getty Images for The Red Sea International Film Festival