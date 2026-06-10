Rich Paul doet boekje open over hoe hij Adele voor zich won

Tekst: Evelien Berkemeijer

Rich Paul heeft openhartig verteld over het ontstaan van zijn relatie met Adele. De oprichter van Klutch Sports Group sprak daarover in de aflevering van 9 juni van Craig Melvins podcast Glass Half Full.

Rich Paul vertegenwoordigt grote namen uit de sportwereld, onder wie LeBron James, Anthony Davis, A’ja Wilson en Tyrese Maxey. Toch ging het gesprek dit keer vooral over zijn band met een van de grootste namen in de muziekwereld: Adele.

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Ontmoeting via een vriend

Toen Craig vroeg hoe hij Adele had ontmoet, vertelde Rich dat dit via een vriend gebeurde. ‘Ik kende haar al een tijdje’, zei hij. ‘Je weet wel, als je in die kringen zit, zit je er gewoon in. Maar ik heb nooit geprobeerd om contact te zoeken met mensen die al in die comfortabele kringen zitten, want zij moeten daar altijd mee omgaan, dus dat was nooit mijn ding. Het is echt iets dat heel organisch is gegaan.’

Tekst gaat verder onder video met acht hits van Adele in minder dan vier minuten.

Niet meteen fanatiek luisteraar

Rich gaf ook toe dat hij de muziek van Adele niet heel goed kende voordat ze elkaar ontmoetten. ‘Je hoort natuurlijk altijd wel de grote hits,’ zei hij. ‘Maar nee, niet echt. Maar ik ben natuurlijk wel op de hoogte van veel verschillende dingen, dus ik ken wel een paar van die grote hits, maar ik kende niet alle nummers die ik nu ken.’

Van hartelijk naar meer

Volgens Rich kwamen hij en Adele elkaar steeds opnieuw tegen in dezelfde kringen. ‘We zitten allemaal in dezelfde kringen, en weet je, we hangen gewoon wat rond,’ vertelde hij. ‘We zagen elkaar altijd, lachten en maakten grapjes. Het was gewoon hartelijk, echt waar.’ Toen Craig vroeg: ‘Totdat?’, grapte Rich: ‘Totdat het niet meer zo hartelijk was. Totdat ik een ‘person of interest’ werd.’

Geruchten over verloving

Hoewel Rich samen is met een van de grootste popsterren ter wereld, maakt hij ook grappen over zijn eigen muzikale talent. ‘Ik ben de beste zanger in huis,’ zei hij. Adele en Rich begonnen in 2021 met daten en houden hun relatie relatief privé, al zorgde Adele in 2024 wel voor verlovingsgeruchten toen ze tijdens een concert reageerde op een poster van een fan met: ”Wil je met me trouwen?’ Ik kan niet met je trouwen, want ik ga al trouwen, dus dat kan niet.’

Bekijk hier de podcastaflevering:

BRON: TODAY