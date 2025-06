R. Kelly vanuit gevangenis naar ziekenhuis gebracht na overdosis

Tekst: Dunya Diercks

R. Kelly is in het ziekenhuis opgenomen na een overdosis. Volgens zijn advocaten was de overdosis geen zelfmoordpoging of iets dergelijks, maar kreeg hij opzettelijk teveel medicatie van gevangenisbewaarders. Dat kostte de zanger bijna het leven, stellen Kelly’s advocaten.

De zanger werd 2022 veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar nadat hij schuldig was bevonden aan onder meer seksueel misbruik. Later kreeg hij daar nog twintig jaar bovenop wegens kinderporno en afpersing. Hij zit zijn straf uit in een gevangenis in North Carolina. Daar kreeg hij van een bewaker een hogere dosis van zijn gebruikelijke medicatie, meldt entertainmentsite TMZ. De volgende dag werd Kelly onwel, probeerde naar zijn celdeur te kruipen, maar verloor hij daarna het bewustzijn.

‘In levensgevaar’

De zanger heeft twee dagen in het ziekenhuis gelegen en is nu weer terug in de gevangenis. Daar is R. Kelly opnieuw in levensgevaar, stellen zijn advocaten. Hij krijgt geen broodnodige bloedverdunners en krijgt geen toestemming voor een operatie om bloedproppen uit zijn benen en longen te verwijderen, terwijl de operatie volgens dokters noodzakelijk is. In plaats daarvan zit hij in een isoleercel waar hij óf vermoord zal worden, óf ze hem zullen laten sterven, stelt Kelly volgens zijn advocaten.

Moordaanslag

Omdat zijn leven in gevaar zou zijn, hebben zijn advocaten – voor de derde keer – een verzoek ingediend voor een tijdelijke vrijlating. Vorige week dienden ze zo’n verzoek ook al in, omdat gevangenisbeambten volgens hen druk bezig zijn om een moordaanslag op Kelly te beramen.