Nicole Richie: dit beautyadvies had ik mezelf eerder moeten geven

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nicole Richie kijkt met een milde glimlach terug op haar beautyjaren. Ze heeft advies voor haar jongere zelf, en dat komt neer op één ding: minder doen, meer jezelf blijven.

Nicole Richie gelooft niet in trends. Ondanks alle iconische looks die ze door de jaren heen heeft geserveerd, heeft ze geleerd dat het volgen van de kudde ‘extreem beperkend’ kan zijn, zeker als het om beauty gaat. Juist door afstand te nemen van wat iedereen doet, vond ze haar eigen aanpak.

Minder producten, meer jezelf

Na een samenwerking met het Australische beautymerk Nude by Nature, maakte Nicole een volledige overstap naar een less is more-aanpak. ‘Ik vind het fijn om mezelf te voelen’, zegt ze. Dat is voor haar extra belangrijk omdat ze een ‘zeer gevoelige huid’ heeft, waardoor ze bewuster is geworden van wat ze op haar gezicht smeert. Het is een grote overgang, en dat weet Nicole ook. Maar terugkijkend op haar beauty-evolutie is ze vooral blij dat ze schonere producten en een natuurlijkere esthetiek heeft omarmd. Eerlijk gezegd wenst ze dat ze daar eerder mee was begonnen: ‘Als ik video’s en foto’s van mezelf in mijn twintiger jaren bekijk, denk ik als eerste: Ik dacht dat ik zoveel nodig had’, zegt ze.

Geen spijt, wel een les

Toch baalt ze niet vroeger. Ze herinnert zich vooral het plezier. ‘Ik had zoveel plezier, en ik vind echt dat schoonheid en mode iets moeten zijn dat altijd vloeit, altijd veranderend’, zegt ze. Voor Nicole is beauty niet iets om strak te volgen of vast te zetten, maar iets dat mee mag bewegen met wie je bent. Experimenteren hoort erbij, vindt ze, juist als vorm van zelfexpressie. ‘Experimenteren met wat je leuk vindt en waar je naartoe neigt is geweldig, en heel belangrijk voor zelfexpressie’, zegt ze. Maar tegelijk klinkt ook: ‘Ik wil het zeker niet bekritiseren, maar ik denk ook: ‘Je was zo jong, je had al die spullen niet eens nodig.’’

Nicole Richie familie van Lionel Richie

Als je nu denkt: dat moet wel familie van Lionel Richie zijn. Dat klopt. In 1975 trouwde Lionel met Brenda Harvey. Ze adopteerden in 1983 Nicole Richie, toen twee jaar oud. Nicole kende later moeilijke tijden, waaronder een drugsverslaving, waarbij Lionel zijn tournees stopte om er voor haar te zijn.

