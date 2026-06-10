Model beschuldigt Kanye West van wurging op set van videoclip

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een model dat Kanye West ervan beschuldigt haar te hebben gewurgd tijdens de opnames van een muziekvideo, zegt dat ze zich na het incident ‘verstikt, onzeker en bang’ voelde.

Jennifer An, voormalig deelneemster aan America’s Next Top Model, klaagt de rapper aan vanwege een incident dat volgens haar in 2010 plaatsvond op de set van de Amerikaanse videoclip van La Roux’ In For The Kill. De advocaten van Kanye West ontkennen niet dat het incident heeft plaatsgevonden, maar stellen dat het onderdeel was van een ‘intense en provocerende theatrale performance’. BBC News heeft zijn vertegenwoordigers om verder commentaar gevraagd.

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‘Ik wist niet wat er ging gebeuren’

Jennifer was 24 toen ze werd ingehuurd voor de videoclip en zegt dat ze niet wist dat de rapper op de set zou zijn. In de BBC-podcast Fame Under Fire vertelde het model dat crewleden plotseling rondrenden in het Chelsea Hotel in New York en riepen: ‘Kanye komt eraan, Kanye komt eraan.’ Kort daarna zouden de modellen in de gang zijn opgesteld, waarna de rapper drie vrouwen uitkoos voor een scène, onder wie Jennifer. Volgens haar kreeg ze geen uitleg over wat er ging gebeuren: ‘Ik wist niet wat er ging gebeuren. Ik kreeg geen instructies. Er werd me alleen gezegd dat ik in een stoel moest gaan zitten.’

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Model zegt dat niemand ingreep

Toen de muziek begon en de camera’s draaiden, beweert Jennifer dat de rapper haar plotseling met een hand begon te wurgen en daarna met beide handen. Ze zegt dat hij haar make-up over haar gezicht smeerde en zijn handen in haar mond stak op een manier die volgens haar orale seks simuleerde. Het model vertelde dat veel mensen aanwezig waren, maar dat niemand ingreep en dat ze ‘stil stonden en me gewoon aanstaarden’. De ontmoeting zou zijn geëindigd toen de rapper iets riep als: ‘Dit is kunst, ik ben Picasso.’

La Roux zou later hebben gereageerd

De rapper verscheen uiteindelijk niet in de uitgebrachte videoclip van In For The Kill, al was hij wel te horen op een remix van het nummer. Jennifer zegt dat ze na de vermeende ontmoeting sprak met La Roux, wiens echte naam Elly Jackson is, en dat de zangeres haar excuses aanbood. In 2024 nam Jennifer opnieuw contact op met de zangeres via Instagram. Volgens berichten die als bewijsmateriaal aan de rechtbank zijn overgelegd, antwoordde de zangeres: ‘Ik kan dat nooit vergeten, het was afschuwelijk.’ Ook zou ze hebben geschreven: ‘[West] wist precies wat hij deed, hij vond het grappig.’

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Advocaten willen zaak laten afwijzen

Jennifer diende later in 2024 een civiele rechtszaak in tegen de rapper op grond van de New Yorkse wet ter bescherming tegen gendergerelateerd geweld. De zaak is nog niet voor de rechter gekomen. De advocaten van de rapper hebben een motie tot afwijzing ingediend en stellen dat hij beschermd zou moeten worden door het Eerste Amendement, omdat de ontmoeting plaatsvond tijdens het maken van expressieve kunst. De advocaat van Jennifer, Jesse Weinstein, zegt dat het een ‘zeer gevaarlijk precedent’ zou scheppen als kunstenaars zouden denken dat ze in creatieve ruimtes ‘in principe alles mogen doen wat ze willen, met wie ze willen’ zolang ze het kunst noemen.