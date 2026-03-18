Kim Kardashian verkocht voetbalshirt van Nederlandse amateurclub aan déze man

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een oud shirt van de Nederlandse amateurclub RKSVM dook onverwacht op tussen de designerstukken op het online kledingplatform van Kim Kardashian. Tot verbazing van SC Monster bleek het blauwe jeugdshirt daar voor 20 dollar te koop te staan. Inmiddels is ook duidelijk wie het bijzondere item heeft gekocht.

Bij de club in Monster zorgde de vondst voor flink wat verbazing. Volgens erelid Ton Vollebregt gaat het om een zeldzaam shirt uit de periode 2004 tot 2006, nog uit de tijd van Voetbalvereniging RKSVM. Het shirt wordt al jaren niet meer gedragen en geldt binnen de club inmiddels als een bijzonder verzamelobject. Hoe Kim Kardashian eraan komt is een raadsel.

Hoe het shirt bij Kim Kardashian terechtkwam

Bij SC Monster snappen ze nog altijd niet hoe het oude shirt op het platform van de realityster is beland. ‘Hoe komt dat shirt daar in godsnaam terecht?’ Vraagt Ton zich af. Volgens het erelid gaat het om een speciale jeugduitvoering van het originele tenue van Voetbalvereniging RKSVM, de afkorting van Rooms-Katholieke Sport Vereniging Machutus. Het shirt zou volgens hem maar ongeveer twee jaar zijn gebruikt en is inmiddels ruim twintig jaar oud.

Bijzonder shirt uit de clubgeschiedenis

Juist doordat er zo weinig van bestaan, ziet de club het shirt als iets bijzonders. ‘Het is voor ons ook een soort collector’s item, want er zijn er niet veel van. Een sponsor vond het toen leuk om een bijzondere editie te maken, die net even anders was’, legt Vollebregt uit. Dat juist zo’n zeldzaam clubshirt ineens tussen de kledingstukken van de Kardashians verscheen, maakte het verhaal in de kleedkamer alleen maar opvallender.

De koper is keeper Jeroen Kunst

Voor keeper Jeroen Kunst was dat reden genoeg om in actie te komen. Hij hoorde vlak voor zijn wedstrijd over het shirt en besloot iemand in de Verenigde Staten te vragen het voor hem te bestellen. ‘De gasten riepen allemaal: ‘Ja, we willen dat ding hebben, maar je moet wel in Amerika wonen.’ Toen dacht ik: ‘Ik ken toevallig iemand die daar nu een jaartje zit.’ Via een oud-klasgenoot wist Jeroen het shirt uiteindelijk te kopen op Kardashian Kloset, al liep het bedrag door extra kosten op tot iets meer dan 30 euro.

Meer verzamelobject dan voetbalshirt

Voor Jeroen is het shirt vooral een tastbare herinnering aan zijn club. Hij speelde zelf nooit in het tenue van RKSVM, omdat die club al niet meer bestond toen hij begon met voetballen. ‘Dan is het toch leuk om zo’n oud shirt te hebben’, zegt de keeper, die nog niet weet wat hij ermee doet zodra het in Monster aankomt. ‘Misschien een soort collector’s item, maar dan vanwege het voetbal en omdat het van mijn club is. Dat het via de Kardashians komt, maakt het alleen maar leuker.’

Bron verkoop: NOS. Bron koper: AD. Foto: Getty Images.