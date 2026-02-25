Julio Iglesias eist rectificatie en schadevergoeding van Spaanse vicepremier

Tekst: Evelien Berkemeijer

Julio Iglesias stapt naar de rechter om uitspraken van Yolanda Díaz, de Spaanse vicepremier en minister voor Werkgelegenheid, aan te vechten. De zanger wil dat zij haar uitlatingen intrekt en eist daarnaast een schadevergoeding.

Aanleiding zijn berichten die de vicepremier op Bluesky plaatste over publicaties van Spaanse media. Dit nadat Julio Iglesias begin dit jaar werd beschuldigd van seksueel misbruik en mensenhandel.

De zaak rond Julio Iglesias

Twee jonge vrouwen uit de Dominicaanse Republiek stellen dat de 82-jarige zanger hen in 2021 heeft verkracht toen zij voor hem werkten. Iglesias ontkent alles. Op 23 januari werd bekend dat het Spaanse Openbaar Ministerie geen zaak begint. De reden daarvan is dat het vermeende misbruik niet in Spanje plaatsvond en de vermeende slachtoffers in het buitenland wonen.

Uitspraken op Bluesky leiden tot juridische stap

In haar berichten sprak de vicepremier over ‘huiveringwekkende getuigenissen van de voormalige medewerkers van Julio Iglesias’. Ook verwees zij naar ‘seksueel misbruik en een situatie van slavernij met een machtsstructuur gebaseerd op permanente agressie’ en bedankte ze ‘de moedige vrouwen en de journalisten voor het aan de kaak stellen’. Volgens de advocaat van Iglesias kende Díaz de vrouwen ten onrechte ‘de status van “slachtoffers” van niet-bewezen feiten’ toe en zette zij hem daarmee onterecht neer als verdachte.

Vicepremier blijft bij haar standpunt

De vicepremier reageerde via Bluesky op de juridische stappen. ‘Ik verdedig werkende vrouwen tegen iedereen die hun integriteit en hun rechten schendt, en ik zal daar niet mee stoppen’, schreef zij. ‘Met of zonder rechtszaken, vrouwen zullen niet langer zwijgen.’

Foto: Samir Hussein/Getty Images