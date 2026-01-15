Julio Iglesias verbreekt stilte over seksueel misbruik

Tekst: Evelien Berkemeijer

De stilte rond Julio Iglesias is doorbroken: de Spaanse zanger heeft gereageerd via ¡HOLA! Spanje terwijl het Openbaar Ministerie hem onderzoekt na klachten van twee vrouwen.

De zaak draait om beschuldigingen van seksueel misbruik in woningen in Punta Cana en de Bahama’s.

Volgens het blad klonk Julia Iglesias ‘serieus, zich volledig bewust van de ernst van de situatie, maar toch zeker van zijn positie’.

Lees ook: Julio Iglesias beschuldigd van seksueel misbruik

Reactie Julio Iglesias via ¡HOLA! Spanje

In het gesprek met ¡HOLA! maakte Julio duidelijk dat ‘dit niet het moment is om een publieke verklaring af te leggen’, al wil hij dat ‘binnenkort’ wel doen. De muziekicoon erkent de zwaarte van de aantijgingen en toont zich vastberaden in zijn standpunt. Het interview markeert zijn eerste publieke teken van leven sinds het onderzoek bekend werd. Julio en zijn juridische team bereiden hun verdediging voor en zeggen overtuigd te zijn dat de zaak te zijner tijd zal worden opgehelderd. De strategie is gericht op een zorgvuldige reactie op het onderzoek van het Openbaar Ministerie, zonder overhaaste publieke stappen.

Stilte en steun in de omgeving

De inner circle van Julio blijft publiekelijk stil, maar privé worden de beschuldigingen resoluut van de hand gewezen en is er sprake van schok. Politiek klinken intussen steunbetuigingen: de regionale president van Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sprak haar steun uit voor de zanger. Ook José Luis Martínez-Almeida, de burgemeester van Madrid, verdedigde het vermoeden van onschuld en gaf aan dat Julio zijn gemeentelijke eerbewijzen niet zal verliezen.

De Spaanse regering heeft verklaard een grondig onderzoek te willen uitvoeren om eventuele twijfels rond de zaak weg te nemen.

Bron: ¡HOLA!. Foto: AP Photo/Carlos Giusti, File via ANP