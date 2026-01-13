Julio Iglesias

Julio Iglesias beschuldigd van seksueel misbruik

Tekst: Evelien Berkemeijer

13/01/2026

De Spaanse zanger Julio Iglesias (82) is door twee voormalige medewerkers beschuldigd van seksueel misbruik. Een onderzoek naar het gedrag van de artiest suggereert dat er nog meer vermeende slachtoffers zijn.

De vrouwen, beiden afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, vertellen hun verhaal bij elDiario.es en Univisión Noticias. Volgens beide media loopt er al drie jaar onderzoek, waarin zeker vijftien (ex-)medewerkers zijn gesproken. Het vermeende misbruik zou in 2021 hebben plaatsgevonden, toen Julio Iglesias 77 jaar was.

Onderzoek en publicaties

De bevindingen zijn gepubliceerd door elDiario.es en Univisión Noticias, die schrijven dat zij sinds begin jaren 90 tot recente jaren met zeker vijftien personen spraken die voor de zanger werkten. Deze bronnen schetsen een consistent beeld van isolatie, interne conflicten en zware werkomstandigheden. De berichtgeving wordt geplaatst in de context van een langdurig, journalistiek onderzoek.

Verhalen van de vrouwen

Een van de vrouwen, destijds 22 jaar en aangeduid als Rebeca, zegt dat zij bijna dagelijks seksueel werd misbruikt. Zij verklaart: ‘Hij misbruikte me bijna elke avond’, en: ‘Ik voelde me als een slaaf, een object.’ Volgens haar gebeurde dit veelal onder toezicht van een vrouwelijke manager die het personeel aanstuurde en zelf ook deelnam aan de handelingen. De tweede vrouw, toen 26 jaar en werkzaam als fysiotherapeute, stelt dat Julio Iglesias haar ongevraagd op de mond kuste en in haar borsten kneep tijdens het werk.

Werkomstandigheden en eisen

Meerdere geïnterviewden beschrijven dat werken voor de zanger neerkwam op langdurig verblijf in afgesloten huishoudens, met strakke controle en beperkte bewegingsvrijheid. De media melden ondersteunend bewijs in de vorm van e-mails, WhatsApp-berichten en medische documenten. Vrouwelijke medewerkers zouden gynaecologische tests hebben moeten overleggen om te bewijzen dat ze ‘gezond’ waren, en de zanger zou hen regelmatig hebben gevraagd naar hun menstruatiecyclus.

Reacties en vervolgstappen

Beide vrouwen hebben juridische steun gezocht, maar van formele aangiftes is vooralsnog niets bekend. De fysiotherapeute zegt over de werkdynamiek: ‘Hij hield ons altijd in de gaten, en speelde met onze angst om ontslagen te worden’. Ze vult aan: ‘Constant herinnerde hij je eraan dat het fantastisch was om voor hem te werken.’ Julio en zijn management hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De vrouwen geven aan dat zij uit angst om niet geloofd te worden eerder geen stappen durfden te zetten. Uiteindelijk zochten ze hulp bij een organisatie voor vrouwenrechten.

FOTO: ANP

