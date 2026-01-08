Niama Amhali

Niama Amhali vertelt voor het eerst: ‘Seksueel misbruik ervaren’

Tekst: Redactie Weekend

08/01/2026

In Real Talk met Fernando spreekt presentator Fernando Halman met zijn gasten in alle openheid, gevuld met kwetsbaarheid en echte verhalen, zonder oordeel. Niama Amhali vertelt over haar relatie met Najib Amhali, haar tijd in een internaat, The Real Housewives Of Amsterdam en meer.

In het gesprek over de liefde, maakt Niama Amhali duidelijk dat er ‘werk aan de winkel’ was. Ze deelt voor het eerst wat ze als kind meemaakte en welke sporen dat trok door haar jeugd.

Openhartig gesprek

Tijdens het gesprek zegt Niama: ‘Ik had nare dingen meegemaakt, ik heb het daar nog nooit met iemand over gehad in het openbaar, maar ik wil het best met je delen.’ Ze vertelt over de buren die ze had toen ze elf was, met een zoontje en een lieve, gescheiden vader. Altijd als het jongetje kwam, ging ze daar op bezoek en spelen. ‘Daar heb ik seksueel misbruik ervaren’, vertelt ze. Haar moeder heeft het nooit geweten en ze heeft het nooit zo verteld zoals nu, deelt ze.

Tekst gaat verder onder fragment interview.

Jeugdtrauma aan het licht

Over de gevolgen is Niama helder: ‘Als je zoiets eenmaal ervaart’, begint ze, ‘dan gaat er iets kapot voor altijd. Dat is daar kapot gegaan en ik denk dat dat verklaart waarom ik spijbelde.’ Ze trok op met ‘boefjes uit de buurt’ en koos bewust voor een uiterlijk ‘als een jongetje’. Zo onaantrekkelijk mogelijk, want elke jongen voelde als gevaar.

Een pantser tegen de wereld

Met een lach blikt Niama later in het gesprek terug op haar zestiende, toen ze door Amsterdam skeelerde: ‘Ik was dat meisje dat op haar skeelers over de trambanen sprong. Ik had geen angst. Geen angst voor leven, geen angst voor niemand niet, want de grootste angst had ik toen al in de ogen gekeken: dat was wat mij is overkomen.’ Kwetsbaar was ze niet, bang ook niet.

Tekst gaat verder onder interview.

Boos op mannen

De ervaring kleurde lange tijd haar blik op mannen. ‘Ik was boos op mannen en alle mannen. Ik keek ook altijd boos. Nog steeds kijk ik boos.’ Wanneer mannen op straat flirtend zeggen dat ze niet zo boos moet kijken, denkt ze: ik ben boos, dus kom niet in mijn buurt.

Lees ook: Najib Amhali en goede doelen sturen vrachtwagens naar Marokko

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Deel Van Sportcentrum In Utrecht Ingestort

Brandweer: geen gewonden bij instorting sportcentrum van Barry Atsma en Marco van Basten

Eerder vanavond is een groot deel van sportcentrum Hal22 aan de Zonnebaan in Utrecht ingestort. Het sportcentrum is in handen van vijf bevriende eigenaren, onder wie acteur Barry Atsma en oud-voetballer Marco van Basten. De brandweer liet rond 21.00 uur weten dat er geen gewonden zijn gevallen. Barry Atsma heeft inmiddels ook gereageerd op het incident.
Vriendin Schrijf Je In Voor De Nieuwsbrief (4)

Irma is al meer dan 42 jaar kraamverzorgster: ‘De sfeer net na een bevalling is magisch’

Al meer dan 42 jaar werkt Irma (62) als kraamverzorgster. Hoewel haar werk in de loop der jaren veranderd is, geeft iedere geboorte haar nog steeds hetzelfde gevoel. “Als een kindje naar adem hapt, huilt en zijn ogen opent, lijkt de wereld een beetje te veranderen.”
Weekend Paul de Leeuw

Moeder Paul de Leeuw verkeerde in levensgevaar: ‘Hel van een maand’

De gezondheid van de moeder van Paul de Leeuw is de afgelopen weken flink achteruitgegaan, zo vertelt de presentator in zijn podcast.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Redactie