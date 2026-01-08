Niama Amhali vertelt voor het eerst: ‘Seksueel misbruik ervaren’

In Real Talk met Fernando spreekt presentator Fernando Halman met zijn gasten in alle openheid, gevuld met kwetsbaarheid en echte verhalen, zonder oordeel. Niama Amhali vertelt over haar relatie met Najib Amhali, haar tijd in een internaat, The Real Housewives Of Amsterdam en meer.

In het gesprek over de liefde, maakt Niama Amhali duidelijk dat er ‘werk aan de winkel’ was. Ze deelt voor het eerst wat ze als kind meemaakte en welke sporen dat trok door haar jeugd.

Openhartig gesprek

Tijdens het gesprek zegt Niama: ‘Ik had nare dingen meegemaakt, ik heb het daar nog nooit met iemand over gehad in het openbaar, maar ik wil het best met je delen.’ Ze vertelt over de buren die ze had toen ze elf was, met een zoontje en een lieve, gescheiden vader. Altijd als het jongetje kwam, ging ze daar op bezoek en spelen. ‘Daar heb ik seksueel misbruik ervaren’, vertelt ze. Haar moeder heeft het nooit geweten en ze heeft het nooit zo verteld zoals nu, deelt ze.

Jeugdtrauma aan het licht

Over de gevolgen is Niama helder: ‘Als je zoiets eenmaal ervaart’, begint ze, ‘dan gaat er iets kapot voor altijd. Dat is daar kapot gegaan en ik denk dat dat verklaart waarom ik spijbelde.’ Ze trok op met ‘boefjes uit de buurt’ en koos bewust voor een uiterlijk ‘als een jongetje’. Zo onaantrekkelijk mogelijk, want elke jongen voelde als gevaar.

Een pantser tegen de wereld

Met een lach blikt Niama later in het gesprek terug op haar zestiende, toen ze door Amsterdam skeelerde: ‘Ik was dat meisje dat op haar skeelers over de trambanen sprong. Ik had geen angst. Geen angst voor leven, geen angst voor niemand niet, want de grootste angst had ik toen al in de ogen gekeken: dat was wat mij is overkomen.’ Kwetsbaar was ze niet, bang ook niet.

Boos op mannen

De ervaring kleurde lange tijd haar blik op mannen. ‘Ik was boos op mannen en alle mannen. Ik keek ook altijd boos. Nog steeds kijk ik boos.’ Wanneer mannen op straat flirtend zeggen dat ze niet zo boos moet kijken, denkt ze: ik ben boos, dus kom niet in mijn buurt.

