Hollywood rouwt om overleden The Godfather-acteur Robert Duvall

Tekst: Evelien Berkemeijer

Hollywood neemt afscheid van Robert Duvall, die op 95-jarige leeftijd is overleden. Collega’s prijzen de acteur als ‘een grote’.

Onder andere Al Pacino, Adam Sandler, Robert De Niro en Michael Keaton delen emotionele woorden. Robert Duvall is zondag overleden.

Grootheid volgens collega’s

Al Pacino schreef in een eerbetoon: ‘Hij was een geboren acteur, zoals men zegt, zijn verbinding ermee, zijn begrip en zijn fenomenale gave zullen altijd herinnerd worden. Ik zal hem missen.’ The Godfather Part II-ster Robert De Niro schrijft dat hij een van de grootste acteurs ooit was.

Herinneringen aan de set

Adam Sandler deelde foto’s van hun werk aan de film Hustle uit 2022 en schreef: ‘Ontzettend grappig en sterk. Een van de beste acteurs die we ooit hebben gehad. Zo’n geweldige man om mee te praten en mee te lachen. Ik hield zoveel van hem. Wij allemaal.’

Tekst gaat verder onder foto.

Robert Duvall en Adam Sandler op de set van film Hustle in 2021. (Foto: Gilbert Carrasquillo/GC Images)

Mentor en vriend

Walton Goggins, die met de acteur samenwerkte aan The Apostle (1997), schreef een uitgebreid eerbetoon. Walton deelde: ‘Hij was mijn vriend. Mijn mentor… Het voorrecht om met deze man te mogen werken, om deze man te leren kennen, is nog steeds de belangrijkste ervaring van mijn leven. Hij was mijn Poolster, mijn held. Hij wist het.’ Het tweetal ‘hield jarenlang een diepe vriendschap na het maken van de film’ in stand, zei hij. ‘Hij had dat niet hoeven doen. Maar hij deed het. Hij had dat effect op veel mensen… Maar dit was mijn verhaal. Ik hou van je, Bobby. Dank je dat je mijn leven hebt veranderd.’

Afscheid en dankwoord van de familie

De acteur is zondag ‘vredig’ overleden thuis in Middleburg, Virginia, volgens een verklaring van het PR-bureau namens Luciana. ‘Voor de wereld was hij een Academy Award-winnende acteur, regisseur, verhalenverteller. Voor mij was hij gewoon alles’, zei ze. De verklaring vervolgt: ‘Voor elk van zijn vele rollen gaf Bob alles aan zijn personages en aan de waarheid van de menselijke geest die zij vertegenwoordigden. Daardoor laat hij iets blijvends en onvergetelijks achter voor ons allemaal. Dank je voor de jarenlange steun die je Bob hebt gegeven en dat je ons deze tijd en privacy hebt gegeven om de herinneringen te vieren die hij achterlaat.’

Bron: BBC. Foto header: Ira L. Black/Corbis via Getty Images