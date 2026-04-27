Harry Styles over verlies Liam Payne: ‘De beste manier om overleden vrienden te eren, is door je leven ten volle te leven’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens de promotie van zijn nieuwe album Kiss All the Time. Disco, Occasionally. heeft Harry Styles openhartig gesproken over het verlies van zijn voormalige One Direction-bandgenoot Liam Payne. In een gesprek met Zane Lowe van Apple Music vertelde de zanger dat het overlijden van zijn vriend hem heeft aangezet om anders naar zijn eigen leven te kijken.

Harry Styles sprak met Lowe over de manier waarop artiesten uiteindelijk ook ‘gewone mensen’ zijn. Toen de presentator opmerkte dat hem dat deed denken aan Payne en aan ‘mensen die worstelden om uit buitengewone situaties te komen’, reageerde de zanger zichtbaar persoonlijk.

Tussen publiek en privéverdriet

‘Ik worstel daar zelf ook een beetje mee’, antwoordde Styles. ‘Ik denk dat er een periode was na zijn overlijden waarin ik het erg moeilijk vond om te erkennen hoe vreemd het is dat anderen een deel van je verdriet op zich nemen. Ik heb zulke sterke gevoelens over het overlijden van mijn vriend. En dan ineens besef je dat er misschien een soort behoefte is bij anderen om dat op een bepaalde manier over te brengen, of dat het betekent dat je niet voelt wat je voelt of zoiets?’

Een ingrijpend moment

Volgens Styles was het verlies van Payne in oktober 2024 een belangrijk keerpunt. ‘Het is zo moeilijk om een vriend te verliezen. Het is moeilijk om welke vriend dan ook te verliezen, maar het is zo moeilijk om een vriend te verliezen die in zoveel opzichten op je lijkt,’ zei hij. ‘Ik zag iemand met een hart van goud die gewoon geweldig wilde zijn. Het was een heel belangrijk moment voor me om naar mijn leven te kijken en tegen mezelf te zeggen: “Oké, wat wil ik met mijn leven doen? Hoe wil ik mijn leven leiden?” En ik denk dat de beste manier om je overleden vrienden te eren, is door je leven ten volle te leven. Echt een heel bijzonder persoon en heel verdrietig.’

Verklaring na overlijden

Na de dood van Payne deelde Styles samen met zijn voormalige One Direction-collega’s Niall Horan, Zayn Malik en Louis Tomlinson een gezamenlijke verklaring. Daarin schreven zij dat ze ‘kapot’ waren van het overlijden van hun vriend en collega.

De bandleden lieten weten: ‘Te zijner tijd, en wanneer iedereen daar de gelegenheid voor heeft, zullen we meer te vertellen hebben. Maar voor nu nemen we de tijd om te rouwen en het verlies van onze broer, van wie we zielsveel hielden, te verwerken. De herinneringen die we met hem deelden, zullen we voor altijd koesteren. Voor nu zijn onze gedachten bij zijn familie, zijn vrienden en de fans die net als wij van hem hielden. We zullen hem vreselijk missen. We houden van je, Liam.’