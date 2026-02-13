Subject Award 2024 Norway Durek Verrett

Durek Verrett rouwt om James Van Der Beek: ‘Kan er niet van slapen’

Tekst: Denise Delgado

13/02/2026

Durek Verrett, de man van de Noorse prinses Märtha Louise, is diep geraakt door het overlijden van acteur James Van Der Beek. De twee waren bevriend en Durek deelt op Instagram dat het nieuws hem uit zijn slaap houdt. ‘Het is midden in de nacht hier in Noorwegen en ik lig te huilen,’ schrijft hij. ‘Ik kan er niet van slapen.’

Durek blikt terug op hun band en schrijft dat hij James graag nog had willen zien sinds die was verhuisd. Ook bedankt hij hem en diens vrouw Kimberly voor de steun die ze hem gaven in de periode dat hij verliefd werd op Märtha Louise. Hij sluit af met de wens dat hij zijn vriend ooit weer kan omhelzen.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

In een tweede bericht noemt Durek het verlies ‘een pijn op een plek die bijna niet te verwoorden is’. Hij haalt herinneringen op aan middagen bij het zwembad, waar James scripts hardop zou voorlezen. Volgens Durek waren dat momenten van echte verbondenheid: gesprekken over geloof, huwelijk, vaderschap en hoe je het beste voor je gezin kunt zorgen.

Durek schrijft dat Märtha Louise dezelfde oprechtheid in James voelde. Over de acteur, bij veel mensen bekend door Dawson’s Creek, zegt hij dat hij zelfs tijdens zijn ziekte hoopvol bleef. ‘Ook wanneer je belde, klonk je stem warm en krachtig. Je bleef bemoedigend en liefdevol,’ aldus Durek.

James Van Der Beek overleed woensdag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @SHAMANDUREK

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

