Netflix-documentaire over prinses Märtha Louise verschijnt dit jaar nog

Tekst: Denise Delgado

Het hoeft niet lang meer te duren voordat kijkers de documentaire over de Noorse prinses Märtha Louise (53) en haar Amerikaanse echtgenoot Durek Verrett (50) kunnen zien. Netflix heeft bevestigd dat het project in 2025 in première gaat. Een exacte datum is nog niet bekend.

Nog geen titel

Netflix bevestigde het nieuws aan het Noorse tijdschrift Se og Hør, dat zich afvroeg waarom het zo stil bleef sinds de aankondiging van het project vorig jaar. ‘Het nog titelloze project gaat in 2025 in première,’ liet Netflix weten. De streamingdienst heeft exclusief de rechten op de bruiloft van Märtha Louise. De dochter van koning Harald en koningin Sonja trouwde in augustus.

De documentaire wordt geregisseerd door Rebecca Chaiklin, bekend van onder andere ‘Tiger King’, en geproduceerd door Chris Smith. Voor de film zijn Märtha Louise en Durek meer dan een jaar lang gevolgd.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

Via: Royalty-Online