Bijzonder moment: Michael B Jordan wint Oscar voor beste acteur

Tekst: Evelien Berkemeijer

Michael B Jordan heeft afgelopen nacht de Oscar voor beste acteur gewonnen voor zijn acteerwerk in de vampierhorrorfilm Sinners.

Michael B Jordan speelde in de film een tweeling, zijn winst was extra bijzonder omdat hij de zesde zwarte man is die een Oscar wint. Sinners werd bovendien de meest genomineerde film in de geschiedenis van de Oscars, met erkenning in 16 categorieën.

Eerste woorden

Toen bekend werd gemaakt dat hij had gewonnen, barstte de hele zaal los. Het eerste wat Michael B Jordan op het podium zei, was: ‘God is goed.’ Daarna noemde de acteur direct zijn familie. ‘Mijn vader is vanuit Ghana gekomen om hier te zijn… mijn broer en zus zijn hier, mijn familie’, zei hij, zichtbaar overweldigd na het ontvangen van de prijs. Vervolgens bedankte hij de mensen die hem hielpen bij het vervullen van de rol.

Geëmotioneerd eerbetoon

Tijdens zijn speech werd de acteur emotioneel. ‘Ik sta hier dankzij de mensen die me voorgingen’, zei hij, waarna hij de namen noemde van Sidney Poitier (1964), Denzel Washington (2002), Halle Berry (2002), Jamie Foxx (2005), Forest Whitaker (2007) en Will Smith (2022). Daarmee verwees Jordan naar de vijf zwarte mannen die hem voorgingen en naar Berry, die in 2002 de Oscar voor beste actrice won.

Dank aan het publiek

Ook richtte de acteur zich tot de mensen in de zaal en de kijkers thuis die hem steunen en willen dat hij het goed doet. Volgens Jordan wil hij het ook goed doen, juist omdat zij in hem geloven. De acteur sloot af met een dankwoord aan iedereen die Sinners heeft gesteund: ‘Iedereen thuis die Sinners heeft gesteund, die de film één, twee, drie, vier, vijf keer heeft gekeken: bedankt. Jullie hebben deze film gemaakt tot wat hij is. Ik hou van jullie.’

Foto: Getty Images