BAFTA’s biedt excuses aan na racistische uitroep tijdens awardshow

Tekst: Denise Delgado

De organisatie achter de BAFTA Film Awards heeft excuses aangeboden voor een incident tijdens de uitreiking van afgelopen zondag. Na de ceremonie kreeg zowel BAFTA als omroep BBC kritiek, omdat er tijdens de show een racistische opmerking te horen was.

Uitroep vanuit het publiek

Acteurs Delroy Lindo en Michael B. Jordan stonden op het podium toen iemand uit het publiek het n-woord riep. Het ging om John Davidson, op wie de film I Swear is gebaseerd. Davidson heeft het syndroom van Gilles de la Tourette, waardoor hij ongewilde tics en geluiden kan hebben.

Ee Bafta Film Awards 2026 Show

‘Onvoorwaardelijke excuses’

In een verklaring biedt BAFTA ‘onvoorwaardelijke excuses’ aan aan iedereen die hierdoor geraakt is. De organisatie bedankt Lindo en Jordan bovendien voor hun ‘waardigheid en professionaliteit’ tijdens het moment.

Verantwoordelijkheid en maatregelen

BAFTA zegt dat aanwezigen vooraf al hadden gewezen op Davidsons situatie, maar stelt tegelijk ‘volledige verantwoordelijkheid’ te nemen voor het feit dat gasten in een lastige situatie belandden. De organisatie belooft hiervan te leren en inclusiviteit nadrukkelijker mee te nemen in toekomstige producties.

Ook BBC onder vuur

De BBC kreeg eveneens kritiek omdat de uitroep niet werd weggepiept, terwijl de uitzending met twee uur vertraging werd uitgezonden. De omroep heeft daarvoor inmiddels ook excuses aangeboden.

BEELD: GETTY IMAGES