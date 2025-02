Bianca Censori, vrouw Ye West, naakt op rode loper tijdens Grammy Awards

Bianca was niet de enige die opviel tijdens het evenement. Willow Smith verscheen in niets meer dan ondergoed met een lange zwarte jas, terwijl haar broer Jaden naast haar liep in een zwart pak met stropdas—en een opvallende miniatuurvilla als hoofddeksel, met een uitsnede aan de voorkant zodat zijn gezicht zichtbaar bleef.

Kanye West (47) en zijn vrouw Bianca Censori (30) maakten een spraakmakende entree op de rode loper van de Grammy Awards in Los Angeles. Het stel verscheen in volledig zwarte outfits, totdat Bianca haar lange bontjas uittrok en een doorschijnende mini-jurk onthulde.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

