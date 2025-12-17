Angelina Jolie toont de littekens van haar dubbele borstamputatie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Angelina Jolie (50) heeft voor het eerst de littekens getoond van de preventieve dubbele borstamputatie die ze twaalf jaar geleden onderging. In een interview met de Franse uitgave van Time Magazine spreekt de Amerikaanse actrice openhartig over haar gezondheid en haar nieuwe filmproject.

Voor het eerst sinds 2013, toen ze preventief een dubbele borstamputatie liet uitvoeren, liet Angelina Jolie de littekens zien die van die ingreep zijn overgebleven. ‘Ik deel deze littekens met veel vrouwen van wie ik hou’, zegt ze in het interview. ‘En ik ben altijd ontroerd als ik zie dat andere vrouwen hun littekens delen. Ik wilde me bij hen aansluiten.’

Persoonlijke link met Coutures

Het interview stond in het teken van de Frans-Amerikaanse film Coutures, waarin Angelina de rol speelt van een Amerikaanse filmmaker bij wie borstkanker is vastgesteld. ‘Het is een heel persoonlijk verhaal voor mij’, zegt ze. ‘Ik voelde meteen een diepe connectie met mijn personage Maxine Walker. Films over de strijd van vrouwen, vooral kanker, gaan te vaak over einde en verdriet, zelden over het leven zelf.’

Moeders erfenis en eerdere keuzes

Marcheline Bertrand, de moeder van Angelina, overleed in 2007 op 56-jarige leeftijd nadat bij haar borstkanker was vastgesteld. ‘Mijn moeder was jarenlang ziek’, aldus Angelina. ‘Op een avond, toen naar haar chemotherapie werd gevraagd, werd ze erg emotioneel en vertelde ze me dat ze liever over iets anders had gepraat. Ze had het gevoel dat de ziekte haar hele identiteit aan het worden was. Ik ben dol op deze film, omdat hij een verhaal vertelt dat veel verder gaat dan de reis van een zieke: hij laat het leven zien. Het was dit stralende perspectief dat me raakte en waardoor ik deze rol wilde spelen.’

De beslissing en de impact

In een opiniestuk in de New York Times in mei 2013 schreef Angelina dat artsen haar hadden verteld dat uit tests was gebleken dat ook zij een ‘defect gen’ had, wat haar risico op borstkanker aanzienlijk verhoogde. ‘Ik wilde dit schrijven om andere vrouwen te laten weten dat de beslissing om een mastectomie te ondergaan, niet makkelijk was’, schreef ze destijds. ‘Maar ik ben heel blij dat ik die beslissing heb genomen. Mijn kans om borstkanker te ontwikkelen, is gedaald van 87 procent naar minder dan 5 procent. Ik kan mijn kinderen vertellen dat ze niet bang hoeven te zijn dat ze mij aan borstkanker zullen verliezen.’ Twee jaar later, in maart 2015, liet ze ook haar eierstokken en eileiders verwijderen als preventieve maatregel tegen het ontwikkelen van eierstokkanker.

BRON: TELEGRAAF. FOTO: STEFANIA D’ALESSANDRO/GETTY IMAGES