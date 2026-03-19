Acht vrouwen beschuldigen Patrick Bruel van seksueel geweld, hij ontkent

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Franse zanger en acteur Patrick Bruel wordt door acht vrouwen beschuldigd van seksueel geweld dat tussen 1992 en 2019 zou hebben plaatsgevonden. Dat meldt het Franse medium Mediapart.

Volgens het medium was een van de vrouwen minderjarig op het moment van het vermeende misbruik. Twee vrouwen hebben aangifte gedaan: een wegens verkrachting en een wegens poging tot verkrachting. De 66-jarige Patrick Bruel ontkent de beschuldigingen.

Beschuldigingen in artikel

Mediapart schrijft: ‘Mediapart heeft de verslagen verzameld van acht vrouwen die het gedrag van de beroemde zanger tussen 1992 en 2019 in twijfel trekken. Eén was minderjarig ten tijde van de seksuele aanranding, zo verklaart ze. Twee hebben een klacht ingediend, één voor verkrachting, de ander voor poging tot verkrachting. Patrick Bruel ontkent elk ‘geweld’ of ‘dwang’. Patrick Bruel zijn advocaat noemt het artikel van Mediapart een verzinsel en verwijst daarbij naar eerdere beschuldigingen van twee masseuses. Die zaak speelde in 2019 en werd in 2020 door justitie geseponeerd.

Succes van Patrick Bruel in Nederland

In Nederland is Bruel vooral bekend van het album Alors regarde. Daarop staan nummers als Place des grands hommes en Casser la voix, dat later opnieuw werd uitgebracht en ook buiten Frankrijk bekend werd. De zanger wist bovendien meerdere keren Rotterdam Ahoy te vullen en verkocht de concertzaal zelfs twee keer volledig uit.

Foto: Getty Images