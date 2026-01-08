Noa Braaf en Roxeanne Hazes samen op vakantie met André

Roxeanne Hazes

Tekst: Evelien Berkemeijer

08/01/2026

André Hazes en Roxeanne Hazes zullen dit jaar weer samen op vakantie gaan. Niet alleen, want ook Noa Braaf reist mee.

Roxeanne Hazes, die ook eigen aanhang meeneemt, vertelt over de aankomende vakantie en over haar contact met Noa Braaf.

De band van Roxeanne Hazes en Noa Braaf

Roxeanne geeft aan dat het goed klikt tussen haar en Noa. ‘Ik kan heel goed met haar, ik vind Noa echt een schat. Ik ga ook lekker met mijn vriendin op vakantie, zo voelt het natuurlijk wel.’ Ze benadrukt dat ze het stel alle geluk gunt. ‘Ze halen echt, denk ik, het beste in elkaar naar boven.’ Dat André gelukkig is met Noa, noemt Roxeanne het belangrijkste.

Eerdere vakantie met Monique

Dat André en Roxeanne samen op vakantie gaan, is niet nieuw. Vorig jaar maakten broer en zus ook samen een reis. Toen ging Monique Westenberg nog mee. Tijdens die vakantie werd bekend dat André en Monique geen stel meer waren. Later vertelde Monique in Het Waren 2 Fantastische Dagen dat die beslissing bewust tijdens de vakantie werd bekendgemaakt, zodat de scherpe randjes er na afloop al deels af zouden zijn.

