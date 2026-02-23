Zes nieuwe singles op het erf: dit is de cast van Boer Zoekt Vrouw

Tekst: Evelien Berkemeijer

Aanstaande zondag start het vijftiende seizoen van Boer Zoekt Vrouw. Vandaag zijn de deelnemende boeren bekendgemaakt.

Dit keer doen er boeren mee die op zoek zijn naar een vrouw, een boer die droomt van een man en een boerin die hoopt de ware te vinden. Yvon Jaspers reisde de afgelopen weken langs de bedrijven en stelt het zestal voor op zondag 1 maart in Boer zoekt vrouw: de kick-off op NPO 1.

Friesland levert twee verhalen

Anne (35) is melkveehouder en hoopt naast het werk een leuke, sociale vriendin te ontmoeten die hem ook af en toe ‘een beetje tegengas’ geeft. Hij kijkt optimistisch naar het leven, met als motto: ‘alles komt altijd goed.’ Ook Joey (31) komt uit Friesland, maar zoekt juist een man: een ‘lieve, betrouwbare en stoere man’ bij wie hij zichzelf kan zijn. Hij runt met zijn zus een grote paardenhouderij en sluit zijn ideale avond af in zijn jacuzzi, ‘mét een glas witte wijn.’

Liefde met een toekomstplaatje

Jan (33) uit Brabant is melkveehouder, hecht sterk aan familie en ziet zichzelf later graag met een gezin. Voor wie twijfelt over schrijven is hij duidelijk: ‘niet nadenken, maar doen!’ In Flevoland woont Perry (58), tulp- en aardappelboer en vader van drie kinderen van in de twintig. Hij zoekt een partner die warm en sociaal is, met ook wat pit: een ‘lieve, sociale vrouw met een beetje pit.’

Buitenmensen in Zeeland en Limburg, klaar voor die ene klik

Arianne (55) is fruitteler in Zeeland en werd opgegeven door haar twee dochters, die hopen dat er ‘ergens een spontane, stoere man’ rondloopt voor hun moeder. Ze is graag buiten en gaat in haar vrije tijd roeien. Maurice (47) uit Limburg heeft een glastuinbouwbedrijf en is vader van drie kinderen van 10, 13 en 16 jaar. Hij noemt zichzelf een ‘sociaal menneke’ en ziet de ideale date als een avond vol gesprekken aan tafel, waarbij ‘de vonken ervan af’ springen. Wie wil reageren, kan tot en met zondag 15 maart een brief sturen via boerzoektvrouw.nl; het vervolg van hun zoektocht is in het najaar op televisie te zien.

Foto: Linelle Deunk