Wie Is De Mol?-finalisten blikken terug op het avontuur

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Niet De Mol sprak Splinter Chabot de afgelopen weken met de afvaller(s) van die week. Nu zitten de drie finalisten aan tafel: Nathan Rutjes, Merel Westrik en Loes Haverkort.

Ze kijken terug op hun route naar de finale van Wie Is De Mol? 25 jaar, de tactieken die werkten of juist niet, en die paar opdrachten die nog lang zullen nagalmen. Van rechtbank tot line-up, van sinaasappels tot speedboot: het drietal zet alles op een rij.

Finalegevoel aan tafel

Voor Loes is het de eerste keer in de finale. Bij Merel valt het kwartje pas echt nu ze met z’n drieën bij Splinter aan tafel zitten: ‘Ja, het is echt waar. We zitten gewoon in de finale. We hebben alles meegemaakt wat er mee te maken viel en dat is toch het allerleukste van meedoen met een spel? En misschien ook wel van het hele leven.’ Nathan bevestigt dat gevoel en vertelt dat hij al hoopte zo lang mogelijk in Portugal te blijven.

Tactieken: afstand nemen, spreiden en… rennen

Gevraagd naar hun voorbereiding antwoordt Merel eerst cryptisch: ‘Als Mol bereid je je natuurlijk heel goed voor, maar als mogelijk kandidaat -of weer als Mol- wordt het toch ook weer een ander verhaal.’ Ze licht iets duidelijker toe: ‘Je bereidt je op alles voor, maar misschien is wel de beste voorbereiding de geruststelling en jezelf eraan herinneren dat je het al een keer hebt meegemaakt.’ Deze tweede keer koos ze voor meer afstand en observatie: ‘Iets meer bekijken en iets meer in de rust observeren.’ Ook nam ze zich voor om één-op-één te controleren, zodat verdachten konden afvallen. Loes wilde eveneens observeren en rustig en mysterieus blijven, maar in de praktijk liep het anders. Nathan hield zich aan zijn plan om in de test te blijven spreiden. Hij nam zich ook voor tijdens opdrachten te observeren, al bleek dat lastig: ‘Dan loop je door een zwembad heen te rennen of je gaat vaten lopen rollen.’

In de rechtbank en een line-up

Terugkijkend op de rechtbankopdracht, waarin iedereen overtuigend moest zeggen de Mol te zijn, zegt Loes dat ze het leuk vond om te doen. Nathan stak zijn hand toentertijd op alsof hij echt onder ede stond: ‘Dat doe je in een rechtbank toch?’ Merel kon erom grappen: ‘Dat heb ik al eens gezegd!’ en noemt het een mooi moment. Over de latere opdracht met een line-up, toen Jurre in de koptelefoon van de Mol te horen was, merkte Splinter op dat Merel moest lachen. ‘Ik ben ook een vrolijk mens’, reageert ze. Loes verdedigt haar met: ‘Je hoorde Rik toch heerlijk praten, daar kon je ook al erg om lachen.’ Wanneer Splinter vraagt of ze alle drie Rik hebben gehoord en Loes dat bevestigt, benadrukt hij: ‘Eén iemand heeft met Jurre contact gehad.’

Opdrachten in Wie Is De Mol?

Het veelbesproken ‘catfight’-moment tussen Merel en Loes bij de sinaasappelopdracht komt ook aan bod. Merel: ‘We zouden voor de oven gaan, want de oven moet voorverwarmen. Duurt lang. Dan had je nog de garde, toen dacht ik: de garde kun je ook met een vork doen.’ Loes schudt haar hoofd en houdt voet bij stuk: ‘We mochten niks anders gebruiken, Merel!’ Toch vindt Merel de oven het belangrijkste. In de laatste aflevering zingen ze op een speedboot, met zelfgekozen nummers. Merel kiest daar voor het moeilijke nummer Ik Wil Alleen Maar Zwemmen van Spinvis. Ze zegt: ‘Dat is ook hoe associatie werkt: ik zie de zee, ik zie water en ik denk alleen maar: ik wil alleen maar zwemmen.’ Later blijkt dat de Mol de route van de boot bepaalde. Nathan vond het pittig: ‘Mocht wel iets minder’, zegt hij. Merel noemt het ‘wel een beetje een sadistische Mol, dat ‘ie ons zoveel bochtjes laat gaan en zo vaak hard remt.’

Molboekje en een brief

In diezelfde aflevering ziet Kim het Molboekje van Merel, waar ook een brief van Nathan uit valt. Hij schreef die aan Merel nadat Sahil afviel als steuntje in de rug gezien de goede band die ze had met Sahil, vertelt hij. Wat erin staat, blijft tussen hen. Nathan zelf keek in de aflevering in zijn eigen Molboekje. Hij vertelt aan Splinter dat hij de eerste opdrachten scherp wilde hebben, voor het geval hij het boekje na de opdracht niet meer in bezit zou krijgen.

