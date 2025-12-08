Dubbele eliminatie in Wie Is De Mol?: Dit vinden ze er zelf van

De jubileumreeks van Wie Is De Mol? kende een pittige aflevering met een dubbele klap en de reacties van de afvallers zijn nu te lezen.

Let op: dit artikel bevat spoilers over de aflevering van Wie Is De Mol? (WIDM) die werd uitgezonden op 6 augustus.

Twee oud-mollen, Jurre Geluk en Anne-Marie Jung, moesten het spel verlaten. Jurre zei daarbij dat hij eerder dacht dat Mol zijn het engste was wat hij ooit had gedaan, maar corrigeert zichzelf: ‘Dit was echt iedere seconde van de dag eng. Maar ook echt iedere seconde was een feestje.’ Anne-Marie beaamt die spanning én het plezier: ‘Maar ook zo leuk, want ik kon met volle overgave echt het spel spelen en echt voor iets gaan, echt voor het geld gaan.’

Dagboeken staan online

Op de website van Wie Is De Mol? zijn inmiddels de dagboeken van de afvallers te lezen. Jurre, die het eerst afviel en daarmee de vijfde afvaller werd, schrijft: ‘Wat ik mooi vond om te merken in de groep, was dat iedereen er was om intens te genieten en een fantastische tijd te hebben. Want eerlijk: welk mens maakt nou mee dat je twéé keer in dit geweldige programma mag zitten? Er hing een ultiem gevoel van geluk, wat maakte dat iedereen oprecht blij was. Geen ego’s, alleen maar leuke persoonlijkheden. Tuurlijk, er was soms stress en spanning, maar dat maakte al snel daarna plaats voor een grapje. We keken naar elkaar om en hielden elkaar in de gaten.’

Minder spreiden, meer gevoel

In zijn dagboek legt Jurre uit hoe zijn teststrategie verschoof: ‘Mijn gevoel werd sterker en hoewel ik mezelf had voorgenomen om tot het einde goed te blijven spreiden, voelde ik steeds meer de noodzaak om toch een klein beetje mijn vragen meer in te zetten op mijn grotere verdachten. Dat was eng, maar het gaf me gek genoeg ook zelfvertrouwen. Iets meer staan voor wat je denkt en voelt.’

Vertrouwen in Loes

Ook het bondje komt langs. Over Loes noteert Jurre: ‘Al snel voelde ik me veilig bij Loes. Ik had het idee dat zij dat gevoel ook bij mij had. En tja, op een gegeven moment móet je je ook maar veilig voelen bij in ieder geval één iemand. We sliepen samen op de kamer, en het voelde meteen goed. We stonden hetzelfde in het leven, dachten hetzelfde over dingen na, hadden dezelfde humor, en het voelde vertrouwd.’ Tegelijk bleef vertrouwen spannend: ‘Ik ging haar vertrouwen. Iedere seconde zat er in mijn achterhoofd dat ene stemmetje, maar op een gegeven moment heb ik dat naast me neergelegd. Van álle mensen in de groep was Loes degene die ik het minst verdacht. En aangezien het fijn is om je bij tenminste één iemand veilig en chill te voelen, iemand bij wie je even kunt uitblazen, lachen, dingen delen, dacht ik: dan maar bij Loes. Het voelde enorm eng, maar ook zó fijn.’

Blunder en beleving van Anne-Marie

Anne-Marie deelt openhartig een klassieker onder kandidaten: ‘Ik weet dat ik in pure paniek een paar vragen op MEZELF heb ingevuld. Ja, je gelooft het niet, maar dit is een klassieker en kan bijna elke kandidaat in Wie is de Mol? beamen: soms gebeurt dat!’ Tegelijk beschrijft ze hoeveel ze genoten heeft: ‘Ik heb werkelijk genoten van de fantastische opdrachten op prachtige locaties, van de zeer professionele crew, van Rik en natuurlijk van mijn medekandidaten en die ene die het avontuur op een net iets andere manier wilde beleven en wist dat hij of zij er tot het laatst in zou blijven. Net als ik, in seizoen twaalf. I feel you!’ En de twijfel blijft tot het laatst: ‘Alleen…wie is die ‘you’?! Ben jij het, waar ik de meeste vragen op heb ingevuld? Of is het tóch mijn schaduwmol, die ik tot op het laatst nog even meenam in de test. Werd dat mijn ondergang? We gaan het snel zien!’

