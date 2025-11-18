Aha! Dit is de tactiek van Jurre Geluk in Wie Is De Mol? 25 jaar

De jacht op de Mol is opnieuw geopend en opnieuw valt Jurre Geluk op binnen de groep. Zijn manier van spelen zorgt voor gefronste wenkbrauwen én toenemende verdenkingen. Het beeld dat hij neerzet lijkt doelbewust gekozen.

Volgens recente cijfers krijgt Jurre 14% van de landelijke verdenkingen. Daarmee zit hij precies in het midden: drie deelnemers worden vaker genoemd, drie minder. Toch is zijn aanwezigheid in Wie Is De Mol? 25 jaar groter dan deze statistiek doet vermoeden.

Een opvallend aanwezige kandidaat in WIDM

Als penningmeester, teamvormer en natuurlijke leider eist Jurre meteen een zichtbare rol op. Dat voelt voor velen als het typische gedrag van een Mol. Hij wil graag bepalen waar hij staat, neemt beslissingen en is voortdurend nadrukkelijk aanwezig in het spelverloop.

Op de website van het programma vertelt Jurre dat dit geen toeval is. In zijn video legt hij uit: ‘Ik wil dat mensen denken dat ik misschien de Mol ben, dus het is handig als ik me niet heel anders ga gedragen dan hoe ik was toen ik de Mol was.’ Daarmee verwijst hij naar zijn eerdere deelname in 2023, toen hij daadwerkelijk de rol van Mol vervulde.

De kracht van herkenbaar gedrag

Zijn manier van doen lijkt niet slechts een act, maar een bewuste terugkeer naar zijn natuurlijke chaos. Zoals hij zelf zegt: ‘Ik praat veel, ik weet weinig, ik ben gewoon rommelig ook in mijn hoofd. Ik denk dat ik ook wel zo’n Mol was en dat ik ook weer zo’n kandidaat ben.’ Daarmee erkent de presentator dat zijn opvallende houding niet alleen past bij zijn karakter, maar ook een strategisch middel is.

