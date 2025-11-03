Dit wil je weten over de kandidaten van Wie Is De Mol? 25 Jaar

Tekst: Evelien Berkemeijer

Afgelopen zaterdag werd het jubileumseizoen van Wie Is De Mol? afgetrapt. In tegenstelling tot andere seizoenen, waren de kandidaten nog niet van tevoren duidelijk. Ze werden bekendgemaakt in de aflevering zelf. Het bleken vijf oud-kandidaten en vijf oud-mollen. Tijd om dieper in hen te duiken.

Op volgorde van verschijnen in de aflevering, zitten in Wie Is De Mol? 25 jaar: Richard Groenendijk, Imanuelle Grives, Nathan Rutjes, Loes Haverkort, Sahil Amar Aïssa, Merel Westrik, Dennis Weening, Kim Pieters, Jurre Geluk en Anne-Marie Jung.

Richard Groenendijk

Richard Groenendijk (43) is cabaretier, presentator en tekstschrijver. Je kent hem van zijn theatershows, televisieprogramma’s die hij presenteerde of in verscheen, zoals Ranking The Stars, en van zijn podcast met Fred van Leer. In zijn seizoen van Wie Is De Mol?, in 2006, was Milouska Meulens de Mol, Frédérique Huydts winnares en Roderick Veelo verliezend finalist. De geldpot eindigde op 24475 euro. Opmerkelijk is dat hij tijdens een aflevering toentertijd zei: ‘Ik maak me in deze opdracht gewoon verdacht, ik ga gewoon een beetje lopen lanterfanten.’ Is dat ook dit seizoen zijn tactiek?

Imanuelle Grives

Imanuelle Grives (40) is actrice. Ze was al bekend van haar acteerwerk in bijvoorbeeld Carmen Van Het Noorden en Alleen Maar Nette Mensen, alsmede enkele gastrollen in o.a. Flikken Maastricht en Celblok H, maar werd vooral bekend van haar deelname aan Wie Is De Mol? in 2017. Hier was ze zo enthousiast en gedisciplineerd, dat velen haar prezen.

Nathan Rutjes

Nathan Rutjes (41) is een voormalig profvoetballer. Toch is hij tegenwoordig vooral bekend als mediapersoonlijkheid. Zijn zoontje Lavezzi Rutjes presenteert vanaf 2020 voor Zapp het programma Mollenstreken, waarin hij een nabeschouwing op Wie Is De Mol? geeft. In 2020 deed hij mee aan Wie Is De Mol. Hij haalde de finale, maar verloor die. Wel leek hij heel verdacht dat seizoen, iets wat dit jaar weer lijkt te gebeuren.

Tekst gaat verder onder video waarin Nathan zijn zoontje vertelt dat hij meedoet.

Loes Haverkort

Actrice en zangeres Loes Haverkort (44) vormt samen met haar echtgenoot Floris Verbeij de indiepop-band Louis V. Ze was de vijfde afvaller van Wie Is De Mol? in 2018, die zich afspeelde in Georgië. Haar tactiek was toentertijd ‘afwachten’ of ze dat ook gaat doen in dit seizoen, moeten we nog zien.

Sahil Amar Aïssa

Sahil Amar Aïssa (vanaf 7 november 33) is acteur, columnist en presentator. Hij is bekend van programma’s als Spuiten en Slikken, De Wereld Draait Door en 3 Op Reis Midweek. In 2022 deed hij eerder mee aan Wie Is De Mol. Hij won toen een vrijstelling, maar zette deze niet in. Het leek er weleens op dat hij molde, omdat hij rustig aan deed en soms iets niet lukte, maar dat bleek niet zo te zijn.

Merel Westrik

Merel Westrik (45) is journalist, presentator, nieuwslezer en podcastmaker. Zo ken je haar mogelijk van Ladies Night, RTL Nieuws en ook De Wereld Draait Door. Tevens heeft zij het Sinterklaasjournaal overgenomen van Dieuwertje Blok. In 2019 deed ze mee aan Wie Is De Mol. Zij was de Mol en gaf aan dat ze het moeilijk vond om zo lang haar mond te houden.

Tekst gaat verder onder post.

Dennis Weening

Dennis Weening (48) is vooral bekend als presentator van Expeditie Robinson. Hij was de Mol van het seizoen in 2008. Hij gedroeg zich toen als een dominante kandidaat en legde veel schuld bij anderen. Toen bleek dat medespeler Patrick de pot had, zei hij bijvoorbeeld: ‘Daar gaan we duidelijk over praten straks.’

Kim Pieters

Kim Pieters (46) acteert en is systemisch coach. Je zag haar wellicht in Flikken Maastricht, Der Amsterdam Krimi en Meiden van de Herengracht. In 2010 was ze de Mol in Japan. In aflevering één maakte ze al een fout, samen met kandidaat Erik. Ze zei toen: ‘Das toch leuk, een beetje fucken?’

Jurre Geluk

Jurre Geluk (33) is programmamaker bij BNNVARA. Hij is onder meer bekend van de programma’s Spuiten en Slikken, Je zal het maar hebben, Steken en Prikken en Jurre’s Date. Nog niet lang geleden, in 2023, was hij de Mol in Zuid-Afrika. Hij gedroeg zich als een echte teamspeler en zette zich vaak in een sleutelpositie, maar overlegde dan met de kandidaten waardoor keuzes vaak door de groep leken te worden gemaakt.

Anne-Marie Jung

Anne-Marie Jung (49) is kleinkunstenaar en theatermaker. Je kent haar wellicht van Het Klokhuis, Charlie & the Chocolate Factory en 14, de Musical. Of omdat ze samenwerkte met andere grote namen, zoals Ron Brandster en André van Duin. Met haar collectief Bureau Vrouwenzaken maakte ze de podcast ‘De Vaginadialogen’ en bracht ze het boekje ‘Kreatief met Kut’ uit. In 2012 was ze de Mol in IJsland. Toen kandidaat Hadewych haar vroeg of ze de Mol was, loog ze niet: ‘Misschien wel’.

FOTO: JOY HANSSON