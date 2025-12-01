Sahil beantwoordt vragen over bondje met Jurre in WIDM

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sahil Amar Aïssa zag zijn deelname aan Wie Is De Mol? 25 Jaar even als een soort droomscenario. Niet alleen omdat hij met het jubileumseizoen nog eens mee mag doen, maar omdat ook Jurre Geluk van de partij was. De twee zijn goede vrienden.

Let op: dit artikel bevat spoilers over de aflevering van zaterdag 29 november.

Velen denken dat de twee een bondje hadden in het programma, hoewel daar nooit over is gesproken. In het programma Niet De Mol met Splinter Chabot vertelt Sahil hoe de onderlinge dynamiek echt zat, waarom een bondje uitbleef en hoe pijnlijk het was dat hun vriendschap juist onderdeel werd van het spel.

Geen bondje, wel wantrouwen

Toen Sahil Jurre in de eerste aflevering zag opduiken, was hij blij. Toch voelde het dubbel, want tegelijkertijd besefte hij dat die bekendheid ook gevaarlijk kon zijn: als Jurre de Mol zou zijn, had hij zijn vriend makkelijk kunnen sturen. Toch kwam het niet eens tot een afspraak om samen te spelen. Daar is Sahil glashelder over: ‘Hij wilde niet. Hij vertrouwde mij niet. We hebben niks samen gedaan! Super onhandig.’

Wat er achter de camera speelde

Later, bij een opdracht waarbij iedereen moest opschrijven wie hij als Mol verdacht, noteerde Jurre zijn naam. Dat was voor Sahil geen grote verrassing, juist omdat het overeenkwam met hoe hun contact in het programma was. Hij legt uit: ‘Het klopte met wat er aan de hand was. Zowel voor als achter de camera vertrouwde hij me niet.’

Tekst gaat verder onder video met niet-vertoonde beelden.

Vriendschap als wapen in het spel

Een moment dat extra bleef hangen, was de dessert-opdracht. Iedereen kreeg een nagerecht, twee daarvan waren zuur, en de kandidaten moesten zien te achterhalen wie dat pechdessert had. Wie niet werd ontdekt, maakte kans op een joker. Toen Jurre werd genoemd, probeerde hij Sahil met hun band op andere gedachten te brengen, zodat die niet op hem zou stemmen. Sahil zag echter meteen aan Jurres eerste hap dat het foute boel was: de stijve houding, spanning in zijn kaken en wangen verklapten het. Toch hield Sahil het eerst nog voor zich, omdat hij zijn vriend eigenlijk niet wilde dwarsbomen. Uiteindelijk koos hij alsnog voor het spel en sprak hij zich uit. Daar is hij trots op, vertelt hij in Niet De Mol.

FOTO’S: JOY HANSSON