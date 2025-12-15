Zo dacht Kim Pieters de Mol te herkennen in Wie Is De Mol?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kim Pieters viel afgelopen zaterdag af, vlak voor de finale van Wie Is De Mol?. Ze was in een vorig seizoen de Mol, maar nu dus kandidaat. Best wel pittig, vertelt ze, die continue druk en alertheid. De testen waren ineens ook een ding.

Voor het jubileumseizoen had Kim Pieters al een plan: eerst observeren. Terwijl anderen meteen het voortouw namen, keek zij juist naar gedragspatronen en gebruikte ze haar mensenkennis. In Niet De Mol vertelt ze aan Splinter Chabot hoe die benadering haar verdenkingen vormde.

Wat doet de Mol anders?

Bij het observeren, keek ze bijvoorbeeld naar het gedrag van haar medekandidaten wanneer de pot werd besproken. ‘Je merk toch: het zoeken naar de pot vergroten, het geld, dat is iets waar je als Mol gewoon minder mee bezig bent.’ In nabesprekingen ziet dat er volgens haar minder authentiek uit bij de Mol, meer geveinsd. Dat subtiele verschil in toon en timing probeerde ze als oud-Mol steeds te spotten. Zo ook wanneer bekend wordt hoeveel ze hebben verdiend in de boot in de laatste opdracht, valt te zien in Niet De Mol.



Geld in en uit de pot

Kim was tijdens het spel zelf dus vooral bezig met geld verdienen voor de pot. Dat de pot later helemaal werd geleegd, vond ze onwijs balen, maar het gaf wel inzicht. Het viel haar vooral op dat Merel precies deed wat een Mol zou doen, aldus Kim. ‘Dus ja, ik baalde ontzettend dat die pot leeg ging en tegelijkertijd dacht ik: oh ik heb er ook wel informatie uit kunnen halen.’

De aflevering met de val: zingen op het water en het Molboekje

De aflevering waarin Kim afviel begon op een speedboot, zingend terwijl het water van alle kanten in hun gezicht kwam. Dat Merel een nummer van Spinvis koos, wiens repertoire duidelijk moeilijk is om mee te zingen, was een onlogische keuze. ‘Spinvis, hoe kun je dat nou kiezen?’ Ook Nathans keuze voor een rap vond ze lastig. Later koos Kim ervoor het Molboekje van Merel in te zien om te kijken wat en hoeveel er stond: ‘Ik weet als Mol dat het echt een taak is om dat boekje bij te houden. Eigenlijk irritant, want je hebt er niets aan maar je moet het wel doen. Dus een Mol houdt anders een boekje bij dan een kandidaat. Dus daar was ik vooral naar op zoek: zie ik hier een Mol in of zie ik echt een kandidatenboekje?’ Wat ze precies zag, deelt ze niet. Wel was te zien dat ze de test invulde met Merel als Mol in gedachten.

