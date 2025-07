Vijfde seizoen voor serie met Meryl Streep, Steve Martin en Martin Short

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het populaire misdaadkomediedrama Only Murders in the Building keert op 9 september terug met een vijfde seizoen op Disney+. Selena Gomez, Steve Martin en Martin Short zijn opnieuw van de partij als het speurdersduo-plus-een die moordzaken proberen op te lossen met hun eigen podcast.

De serie Only Murders In The Building draait om Mabel, Charles en Oliver, twee oudere mannen en een jonge vrouw, die samen in een appartementencomplex wonen. Wanneer er een moord plaatsvindt, besluiten ze de zaak zelf te onderzoeken en er een podcast over te maken.

Mysterie rond de dood van Lester

In het nieuwe seizoen onderzoeken de drie de dood van Lester, de portier van het gebouw. Dat mysterie werd al geïntroduceerd in de slotaflevering van het vorige seizoen. ‘Na de dood van hun geliefde portier Lester onder verdachte omstandigheden, weigeren Charles, Oliver en Mabel te geloven dat het om een ongeluk gaat,’ luidt de officiële beschrijving: ‘hun onderzoek leidt hen naar de duistere hoeken van New York en daarbuiten… waar ze een gevaarlijk web van geheimen ontrafelen dat machtige miljardairs, oude maffiosi en mysterieuze bewoners van het gebouw met elkaar verbindt.’

Sterrencast breidt verder uit

Naast bijvoorbeeld Meryl Streep keren ook andere bekende gezichten terug. Zo is Nathan Lane opnieuw te zien als Teddy Dimas. Hij werd eerder bekend met rollen in de film The Birdcage en op Broadway. Ook Richard Kind, herkenbaar uit series als Spin City en Mad About You, maakt weer zijn opwachting. Nieuw dit seizoen is Renée Zellweger, onder meer bekend van Bridget Jones’s Diary en haar Oscarwinnende vertolking van Judy Garland.

Beeldmateriaal

Op beelden die te vinden zijn van de opnames, zien we het vertrouwde trio terugkeren en de chemie tussen Martin Short en Meryl Streep ook weer terug.

Op 9 september verschijnen de eerste drie afleveringen van seizoen vijf. Daarna volgt elke week een nieuwe aflevering op streamingsdienst Disney+. De serie nog niet gezien? Bekijk hier de trailer van seizoen één:

HEADERFOTO: GETTY IMAGES/XNY/STAR MAX, FOTO 1: GETTY IMAGES MEGA FOTO 2 EN 3: JOSE PEREZ/BAUER GRIFFIN