Vandaag Inside-tafel reageert op gesprek Mark Rutte en Humberto Tan

Johan Derksen zet vraagtekens bij het gesprek dat Humberto Tan afgelopen zondag voerde met Mark Rutte en adviseur Tjardus van Citters. Volgens de analist probeerde de presentator een oordeel over Vandaag Inside uit te lokken, maar kreeg hij dat niet. Ook de opvallende rol van de onbekende adviseur zorgt voor gefronste wenkbrauwen aan de talkshowtafels.

In het interview met Humberto Tan kwamen onder meer Mark Rutte zijn mediaverschijningen ter sprake. Daarbij werd ook zijn bezoek aan Vandaag Inside besproken. De uitzending zorgde voor reacties van de Vandaag Inside-mannen en andere mediakenners.

Derksen ziet schijnheilig knikken

Volgens Johan Derksen hoopte Humberto op een stevig waardeoordeel van Mark over Vandaag Inside. Dat bleef uit, waarna de analist een betekenisvolle lichaamstaal waarnam bij de presentator: ‘Toen ging Humberto maar een beetje schijnheilig zitten knikken.’ Derksen concludeert dat de insteek miste en dat de presentator niet kreeg wat hij zocht.

Terugblik op Ruttes moment bij Vandaag Inside

De Vandaag Inside-mannen keken terug op Ruttes eerdere aanwezigheid in hun programma. Daarin werd het voor hen duidelijk dat hij ooit seks heeft gehad. ‘Ik kan je geruststellen, ik weet wat het is’, zei Rutte toen, gevolgd door luid applaus. Dat fragment leeft nog altijd na in de studio en is terug te zien in onderstaand fragment.

Vreemde rol voor adviseur Tjardus van Citters

Dat Tjardus van Citters na twaalf jaar ineens aanschoof bij het interview, terwijl niemand wist wie hij was, werd al als vreemd bestempeld in de column van Angela de Jong. Wilfred Genee is het daarmee eens en ook Tina Nijkamp sluit zich erbij aan. Volgens Tina klopt het niet dat Tjardus nu met een boek naar voren treedt en daar geld aan zal verdienen. Het interview vond ze slaapverwekkend en de setting gek.

‘Niets te melden’ en gemiste vraag

Johan vult aan dat Tjardus inhoudelijk weinig toevoegde: ‘Als dat iemand is die adviseert in mediazaken, hij begrijpt in mijn ogen niets van media.’ Aan tafel klinkt bovendien dat een essentiële vraag ontbrak: wat hij betaald kreeg om Mark ‘groot te maken’. Juist die financiële en principiële transparantie hadden ze in het gesprek willen horen.

