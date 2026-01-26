Mark Rutte eenzaamheid en het missen van ‘de voordelen van een relatie’

In een openhartig gesprek in RTL Tonight spraken Humberto Tan, Mark Rutte en zijn adviseur Tjardus van Citters over de jaren aan de top en de prijs die daarbij hoort. Tjardus, jarenlang onzichtbaar voor de buitenwereld, was in die periode de geheime raadgever van de VVD-leider en minister-president. In zijn boek De Kapitein En De Buitenboordmotor beschrijft hij die nauwe samenwerking, waarin vriendschap en vertrouwen centraal stonden.

De uitzending raakte aan het persoonlijke gemis dat Mark Rutte voelde op cruciale momenten. Daarbij kwam naar voren hoe hoog authenticiteit wordt gewaardeerd en dat tijdens zware dossiers het ontbreken van een partner voelbaar werd.

De stille kracht achter de premier

Humberto sprak met Mark Rutte en Tjardus van Citters. Laatstgenoemde bleef jarenlang volledig buiten beeld, zelfs voor ingewijden binnen de VVD. Toch was Tjardus in die jaren de geheime adviseur van Mark toen hij partijleider en minister-president was. Over die samenwerking, en de vriendschap die ontstond, schreef Tjardus in De Kapitein En De Buitenboordmotor.

De beruchte bootfoto en bewuste media-keuzes

Toen Humberto de veelbesproken foto uit 2012 aanhaalde: Mark met ontbloot bovenlijf op een bootje met Jort Kelder, reageerde Mark geschrokken. ‘Vreselijk! Ik ben niet naakt hè, daar’, riep hij uit. De foto kwam weken voor de verkiezingen naar buiten en was precies wat hij níet wilde. Tjardus’ oordeel dat het niet handig was, was een inzicht dat Mark zelf ook wel had. Toch vertelt Tjardus als kanttekening, dat Mark van het begin duidelijk maakte dat hij zichzelf zou blijven en geen pr-trucs wilde. Om die reden schoof hij ook aan bij Vandaag Inside, waar een helm met dildo erbij werd gepakt. Die besloot hij niet op te doen.

Mark Rutte en vriend Jort Kelder stonden ook samen op het podium tijdens de opening van het Maritime Awards Gala in 2016

Het gemis tijdens MH17

Humberto haalde ook een passage uit het boek aan waarin staat dat Mark tijdens zware dossiers, zoals MH17, een partner miste. Mark bevestigde: ‘Dat heb ik ook zo gevoeld.’ Bij een foto waarop hij naast een geëmotioneerde koningin Máxima zit, die de hand van koning Willem-Alexander vasthoudt, lichtte hij toe wat hem raakte: ‘Op donderdag is de vreselijke ramp met MH17, het neerhalen door Rusland, en op woensdag erna komen de stoffelijke overschotten terug op Eindhoven.’ Nabestaanden werden herenigd met geliefden, een intens emotioneel moment. Mark vindt het moeilijk precies te duiden wat hij miste, maar hij zag op zulke momenten zeker ‘de voordelen van een relatie’, hoezeer hij zijn vrienden en leven ook waardeert.

In het boek geeft Mark toe gevoelens van eenzaamheid te kennen. Tjardus zag dat ook en concludeerde het bondig: ‘Het is een eenzame baan.’

