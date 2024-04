Om deze reden schuift Rutte niet meer aan bij Vandaag Inside: ‘Onsympathiek’

Demissionair premier Mark Rutte schuift niet meer aan bij Vandaag Inside, omdat de talkshow “niet sympathiek” wordt afgesloten. Dat vertelde de premier in een fragment dat politiek verslaggever Jaïr Ferwerda van Beau zaterdag op Instagram deelde.

“Ik vind het sympathiek als je allemaal gasten hebt, om na afloop even te blijven hangen. Maar ze springen meteen de auto in en zijn weg, dat vind ik niet sympathiek”, aldus Rutte. De demissionair premier zit er naar eigen zeggen niet op te wachten “op schoot getrokken te worden”, maar een nette afsluiting bij de borrel hoort er volgens hem wel bij.

De uitspraken van Johan Derksen over Kamerlid Habtamu de Hoop zijn voor Rutte niet per se reden om niet meer aan te schuiven. Derksen zei in VI dat De Hoop “niet het recht heeft” om op een bepaalde manier over Friesland te praten, omdat hij niet in de provincie geboren is. Volgens Rutte is er op het moment echter weinig keuze wat betreft talkshows. “Je moet je niet vergissen, die talkshows Op1 en zo, daar kijkt niemand meer naar. Dus je moet ook wel.”

Naar Op1 kijken volgens Rutte nog maar “een paar honderdduizend” mensen. “Dus dat is voorbij. Dus dan denk ik – en dat is niet erg: die formule is uitgewerkt.”