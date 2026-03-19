Van bandoneonist tot de traan: Achter de schermen bij het koninklijk huwelijk in Máxima

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, de geboortes van de prinsesjes, de aanslag in Apeldoorn, het ski-ongeluk van prins Friso en het aftreden van koningin Beatrix: het zijn momenten die in het collectieve geheugen gegrift staan. In seizoen 2 van Máxima keren die gebeurtenissen terug, met extra aandacht voor het veelbesproken huwelijk.

De aflevering rond de trouwdag staat inmiddels online. Voor de makers van Máxima was dat aanleiding om op sociale media een blik achter de schermen te geven op de opnames van een van de bekendste momenten uit de recente koninklijke geschiedenis.

Op de echte locatie

Op de gedeelde beelden is te zien dat de huwelijksscène is opgenomen op de daadwerkelijke locatie van het huwelijk. Dat hielp bij het herbeleven van dat moment, vertelt Martijn Lakemeier, die Willem-Alexander speelt in de serie. Ook Delfina Chaves, in de rol van Máxima, vond de plek bijzonder, niet in de laatste plaats vanwege de vloerverwarming in de kerk.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Een still uit de aflevering van Máxima seizoen twee (credits: Mark de Blok)

Indruk van de muziek

Niet alleen de locatie maakte indruk tijdens de opnames, ook de muziek speelde daarbij een grote rol. Voor Chaves was het bijzonder dat dezelfde muzikant opnieuw de bandoneon bespeelde. Bandoneonist Carel Kraayenhof noemt die terugkeer zelf zelfs ‘een stapje terug in zijn verleden’. Hij speelde ook op de première van het tweede seizoen.

Zo precies mogelijk nagebouwd

Achter de schermen bestuderen de makers archiefbeelden om de historische scènes zo realistisch mogelijk na te maken, is te zien op de beelden. Voor het moment van de traan was er volgens Delfina veel ‘anticipatie’. Toch voelde ze naar eigen zeggen geen druk, maar vooral ‘samenwerking’.

Tekst gaat verder onder backstagebeelden.

Meer dan alleen het huwelijk

In het tweede seizoen van Máxima volgen kijkers opnieuw Máxima en Willem-Alexander, van hun veelbesproken huwelijk tot aan de inhuldiging tien jaar later. Terwijl hun liefde groeit, neemt de druk toe door tradities, politieke spanningen en een kritische buitenwereld. Daarnaast zijn ook Beatrix, prins Claus, Mabel en Friso en Constantijn en Laurentien in het nieuwe seizoen te zien.

Headerafbeelding: Millstreet Films B.V.