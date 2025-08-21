Twan Huys sluit zich aan bij RTL Tonight als Amerika-duider

Tekst: Evelien Berkemeijer

Twan Huys heeft een exclusief contract getekend bij RTL Tonight. De presentator en Amerika-kenner is vanaf september alleen nog bij de nieuwe talkshow te zien. De zender bevestigt het nieuws na eerdere berichtgeving van Tina Nijkamp.

Twan Huys maakt daarmee opnieuw de overstap naar RTL. Dit keer keert hij niet terug als presentator, maar als vaste duider van Amerikaanse politiek en actualiteit.

Terugkeer bij RTL

Na het vertrek van Humberto Tan bij RTL Late Night nam Twan in 2019 het stokje over. De verwachtingen waren hoog, maar de kijkcijfers bleven steken rond de 200.000. Al snel besloot RTL de talkshow stop te zetten. Later pakte Twan Huys zijn werk bij de publieke omroep weer op. Daar presenteerde hij onder meer College Tour en was hij te zien bij Buitenhof. De afgelopen jaren schoof hij bovendien regelmatig aan bij RTL-talkshows als Amerika-kenner.

Liefde voor de Verenigde Staten

Twan heeft een lange geschiedenis met de VS. In de jaren negentig werkte hij als correspondent voor de NOS in New York en Washington. Ook schreef hij meerdere boeken over het land, waaronder De Clintons en Ik ben een New Yorker. Die expertise brengt hij nu in bij RTL Tonight, waar hij een vaste plek krijgt naast andere prominente duiders en opiniemakers zoals Ahmed Aboutaleb, Saskia Belleman, Anna Gimbrère, Thomas Erdbrink, Albert Verlinde en Lale Gül.

Vaste duiders en voice-over

Volgens RTL mogen de duiders die een contract tekenden niet meer aanschuiven bij concurrerende talkshows. Huys blijft wel freelancer bij de NPO, waardoor hij Buitenhof mag blijven presenteren. Naast de komst van Huys werd ook bekend dat Shay Kreuger de vaste voice-over wordt van RTL Tonight. De NPO Radio 2 DJ en RTL Boulevard deskundige spreekt de introducties van het programma in.

Startdatum

De eerste uitzending van RTL Tonight is op zondag 31 augustus te zien, gepresenteerd door Renze Klamer. Vanaf 1 september neemt Humberto Tan doordeweeks plaats, waarna Beau van Erven Dorens en later Leonie ter Braak het presentatieteam compleet maken.

FOTO: ANP