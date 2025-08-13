Leonie ter Braak versterkt presentatieteam RTL Tonight

Tekst: Evelien Berkemeijer

Leonie ter Braak wordt vanaf januari 2026 de vierde vaste presentator van RTL Tonight. Ze voegt zich bij Renze Klamer, Humberto Tan en Beau van Erven Dorens, die na de zomer starten met het nieuwe programma.

‘Het klopt, ik heb er veel zin in’, bevestigt Ter Braak vanaf haar vakantieadres aan AD. Het nieuws deelde ze ook op haar Instagram Stories.

RTL Tonight: zo ziet de opzet er uit

RTL Tonight is vanaf eind augustus te zien en wordt dagelijks uitgezonden, van zondag tot en met vrijdagavond. In augustus trapt Renze Klamer af op zondag 31 augustus; vanaf 1 september neemt Humberto Tan de doordeweekse uitzendingen voor zijn rekening. In oktober en november wisselen Beau en Humberto elkaar af in de zondag- en doordeweekse presentaties, en Leonie Ter Braak start vanaf januari 2026.

Desk en vaste duiders

In tegenstelling tot traditionele talkshows is bij RTL Tonight gekozen voor een desk in plaats van een ronde tafel. Het publiek zit tegenover de presentatoren, geïnspireerd door Amerikaanse talkshowopstellingen. Het programma werkt met vaste duiders waaronder Ahmed Aboutaleb, Albert Verlinde, Michiel Vos, Saskia Belleman en Anna Gimbrère.

Ter Braak bij RTL

Leonie ter Braak stapte in januari 2023 over naar RTL. Sindsdien presenteerde ze onder andere Blow Up, Voor hetzelfde geld en B&B vol liefde.

BRON: AD FOTO: ANP