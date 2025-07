Dit is het gezin van Leonie ter Braak

Tekst: Dunya Diercks

Behalve presentatrice van meerdere programma’s, waaronder het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde en het vorige seizoen van Winter vol Liefde, bleek Leonie ter Braak ook nog een begenadigd fotograaf: in 2023 versloeg ze in de finale van Het Perfecte Plaatje met verve haar concurrent Rick Brandsteder. Vòòr haar deelname aan het programma maakte ze ook al perfecte plaatjes, maar dan van haar gezin.

Want het gezin van het ex-model is net als zij berefotogeniek! Regelmatig stralen zoons James, geboren in 2013, en Valentijn, geboren in 2016, op de kiekjes die Leonie op Instagram deelt. En natuurlijk mag partner Floris niet ontbreken. Met hem is de 44-jarige presentatrice al achttien jaar samen, maar getrouwd zijn ze niet. Nóg niet. Maakt haar toevallig hélemaal niets uit, zei ze eerder grappend tegen HPP-presentator Tijl Beckhand. “Ik ben ook gelukkig zonder zo’n mooie ring die je handen heel mooi maakt. Waar je elke dag naar kijkt van: wauw. Jeetje, dat hij dat voor mij heeft gekocht, zeg. Wauw.”