Tina Nijkamp: ‘RTL blundert met The Voice Of Holland’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tina Nijkamp zet in haar nieuwste podcast meteen de toon: volgens haar maakt RTL een pijnlijke programmeerfout. De oorzaak: De Vrienden Van Amstel Live staat vrijdag om 20.00 uur live op Videoland, precies wanneer op RTL 4 na vier jaar het nieuwe seizoen van The Voice van start gaat.

Volgens Tina Nijkamp is dat opvallend en onnodig risicovol. De livestream zou eerder al meer dan een miljoen kijkers hebben getrokken, en dat kan direct ten koste gaan van de langverwachte terugkeer van The Voice Of Holland (TVOH). De vraag is volgens haar vooral: wie liet dit toe, en waarom?

Concurrentie uit eigen huis

‘Het blijkt dat De Vrienden Van Amstel Live (…) de liveregistratie daarvan is namelijk aanstaande vrijdag te zien vanaf 20.00 uur op Videoland. Dan kun je dus live naar dat concert kijken als je geen kaartje hebt kunnen bemachtigen en dat zijn nog heel veel mensen die dat graag willen zien natuurlijk.’ Op exact datzelfde tijdstip keert The Voice Of Holland terug op RTL 4. ‘Dat is toch wel heel merkwaardig hoor, dat dat tegelijkertijd te zien zal zijn.’

RTL blundert met programmering

Tina wijst erop dat de livestream van De Vrienden Van Amstel Live volgens eigen zeggen meer dan een miljoen kijkers trok. Haar conclusie: ‘Dat betekent dus dat The Voice opeens concurrentie uit eigen hoek krijgt. Want RTL 4 en Videoland behoren natuurlijk tot hetzelfde bedrijf: RTL.’

Tina Nijkamp snapt keuze TVOH niet

De presentatrice vraagt zich hardop af hoe dit mogelijk is gemaakt en waarom er akkoord op is gegeven. Ze snapt niet dat The Voice Of Holland niet een week later start. Verdere concurrentie is minimaal, merkt ze op, waardoor er volgens haar alle vrijheid was om megagoed van start te gaan. Nu verwacht Tina dat er zeker honderdduizend mensen zullen kiezen voor de livestream van Vrienden Van Amstel Live. Haar oordeel is helder: ‘Heel raar verhaal is dit en toch wel echt een megablunder, vind ik, qua programmeren. Van RTL en ook van Videoland.’

FOTO: JASPER SUYK