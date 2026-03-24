Nieuwe rol in Rippers voor Teun Kuilboer na veelbesproken vertrek uit Sleepers

Tekst: Evelien Berkemeijer

Teun Kuilboer is vanaf 17 april te zien in de nieuwe Videoland-serie Rippers. De acteur maakt daarmee zijn opwachting in een nieuwe crimeserie, kort nadat hij zijn werkzaamheden voor Sleepers per direct neerlegde.

Naast Teun Kuilboer zijn ook Jeroen van Koningsbrugge, Mike Weerts en Holly Mae Brood aan de cast van Rippers toegevoegd. De hoofdrollen in de serie zijn weggelegd voor Marouane Meftah, Ahlaam Teghadouini en Bilal Wahib. Verder zijn ook Raymond Thiry, Young Ellens, Mella, Samya Ghilane, Adam Kissequel en Sabri Saddik in de serie te zien.

Nieuwe cast voor Rippers

Videoland omschrijft Rippers als een heistserie waarin een grote roofoverval centraal staat. Het verhaal speelt zich af in Eindhoven, waar een brute overval op een ondergrondse opiumplantage uitmondt in een keiharde strijd tussen rivaliserende crews. Achter de schermen draait alles om drie jonge underdogs, die volgens de beschrijving vastberaden zijn om er zelf met de buit vandoor te gaan.

Idee van bekende namen uit Mocro Maffia

De serie is ontwikkeld naar een idee van Marouane Meftah en Oussama Ahammoud, die eerder te zien waren in Mocro Maffia. De uitwerking lag in handen van Randy Oost en Jip Klompenhouwer-Degens, terwijl Fadua El Akchaoui en Michael Middelkoop de regie verzorgen. Rippers wordt geproduceerd door Fiction Valley en is vanaf 17 april in zijn geheel exclusief te streamen bij Videoland.

Vertrek bij Sleepers

Vorige maand maakte Teun bekend dat hij direct stopte met zijn rol van Willem in Sleepers, omdat er volgens hem sprake was van een onwerkbare situatie. Daarover zei hij: ‘Dit omdat er voor mij een onwerkbare situatie is gecreëerd.’ Ook stelde hij: ‘De situatie die nu is ontstaan, kan en wil ik niet meer verder faciliteren. Moreel gezien kan ik dat niet meer. Er zijn namelijk echt heel veel grenzen overgegaan op veel verschillende vlakken.’ Volgens Teun was de samenwerking vanaf het begin ‘vrij bevreemdend’, waarbij volgens hem ‘manipulatie, leugens, gaslighting, verborgen agenda’s en verborgen motieven de boventoon voerden’.

Reactie van producent

Enkele collega’s reageerden daarop met commentaar op de Nederlandse film- en tv-industrie. Ook producent Fiction Valley liet van zich horen en zei verrast te zijn door zijn vertrek. Het bedrijf verklaarde: ‘Er zijn in het verleden spanningen geweest rondom de samenwerking en de creatieve invulling van Teuns rol. Hier zijn uitvoerige gesprekken over gevoerd die hebben geresulteerd in goede afspraken. Op basis hiervan, en gesteund door het contact dat we regelmatig met hem hadden in de laatste maanden, leefde bij ons het gevoel dat we op dezelfde manier naar de toekomst keken.’

Foto: Jasper Suyk