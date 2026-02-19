Producent Sleepers reageert op video Teun Kuilboer

Tekst: Evelien Berkemeijer

Woensdagavond maakte acteur Teun Kuilboer in een video op Instagram bekend dat hij stopt met de serie Sleepers. Een dag later reageert producent Fiction Valley op zijn boodschap en zegt het gesprek opnieuw te willen aangaan.

Teun Kuilboer legt in zijn video uit waarom hij ermee ophoudt. Volgens hem is er ‘een onwerkbare situatie’ ontstaan en bleek zijn hoop dat de samenwerking zou verbeteren ongegrond. ‘De situatie die nu is ontstaan, kan en wil ik niet meer verder faciliteren. Moreel gezien kan ik dat niet meer. Er zijn namelijk echt heel veel grenzen overgegaan op veel verschillende vlakken.’

Producent: afspraken na eerdere spanningen

Fiction Valley laat donderdagmiddag weten de video te hebben gezien en besproken. ‘Er zijn in het verleden spanningen geweest rondom de samenwerking en de creatieve invulling van Teuns rol.’ Daarover zouden uitvoerige gesprekken zijn gevoerd, die volgens de producent ‘hebben geresulteerd in goede afspraken’. Op basis daarvan, en het contact in de laatste maanden, had Fiction Valley naar eigen zeggen het gevoel ‘dat we op dezelfde manier naar de toekomst keken.’

Verschillen van inzicht horen volgens Fiction Valley bij creatief proces

Volgens de producent zorgen creatieve processen vaker voor verschillen van inzicht. ‘Dat is bij de productie van Sleepers niet anders.’ In zulke situaties, aldus Fiction Valley, wordt er gesproken met betrokkenen en is er tot nu toe altijd ‘in alle redelijkheid’ een oplossing gevonden.

‘Spijtig’ en opnieuw in gesprek over signalen werksfeer

In reactie op Teuns vertrek noemt Fiction Valley het ‘spijtig’ dat hij de situatie nu anders ziet. Tegelijk benadrukt de producent dat signalen over werksfeer serieus worden genomen: ‘Daarom willen we zo snel mogelijk opnieuw met Teun in gesprek.’ Dat contact is volgens Fiction Valley al gezocht, maar ‘dat gesprek is tot nu toe nog niet tot stand gekomen.’ De producent sluit af met de boodschap dat Sleepers een productie is ‘waar veel mensen met grote inzet en professionaliteit aan werken’ en dat zorgvuldigheid nodig is, ‘met ruimte voor ieders verhaal en met oog voor een respectvolle werkomgeving.’

Foto: Videoland