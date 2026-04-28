SBS6 pakt uit met dubbele WK-uitzendingen Vandaag Inside Oranje en De Oranjezomer

Tekst: Evelien Berkemeijer

SBS6 staat komende zomer volledig in het teken van het WK voetbal. Tijdens het toernooi zijn er dagelijks live-uitzendingen van Vandaag Inside Oranje of De Oranjezomer, vaak zelfs twee keer per avond rondom de wedstrijden.

In de week voorafgaand aan het WK warmt Johnny de Mol de kijker alvast op met De WK Kwis. In die nieuwe spelshow nemen oud-Oranjehelden het tegen elkaar op in een strijd om voetbalkennis én doelpunten.

Lees ook: Ophef bij De Oranjezomer na uitspraak René Froger over Wilfred Genee

Johnny de Mol presenteert De WK Kwis

Op 7, 8, 9 en 10 juni presenteert Johnny De WK Kwis, waarin oud-Oranjehelden hun kennis over de WK-geschiedenis testen. Guus Hiddink, Aron Winter, John van ’t Schip, Richard Witschge, Maarten Stekelenburg en Khalid Boulahrouz gaan in duo’s de strijd met elkaar aan. Kees Jansma voorziet de panelquiz van scherp commentaar, terwijl de deelnemers in verschillende rondes niet alleen vragen moeten beantwoorden, maar ook letterlijk moeten scoren.

Vandaag Inside Oranje doordeweeks op SBS6

Vanaf de start van het WK is Vandaag Inside Oranje een vaste waarde op SBS6. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp bespreken van maandag tot en met donderdag het WK, de prestaties van het Nederlands elftal en de actualiteit van de dag. Afhankelijk van het wedstrijdschema is het programma veelal twee keer per avond te zien, telkens rondom de wedstrijden.

Hélène Hendriks neemt het weekend voor haar rekening

Op vrijdag, zaterdag en zondag is het de beurt aan De Oranjezomer met Hélène Hendriks. Hélène bespreekt het WK en de actualiteiten samen met Rutger Castricum en andere gasten. Noa Vahle houdt de kijkers tijdens de programma’s live vanuit de Verenigde Staten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het toernooi en het Nederlands elftal.

Finaleavond met Vandaag Inside Oranje

Op zondag 19 juli, de dag van de finale, is Vandaag Inside Oranje te zien met Wilfred, Johan en René. Hélène schuift die avond aan als tafelgast. De WK Kwis, Vandaag Inside Oranje en De Oranjezomer zijn naast SBS6 ook te bekijken via KIJK.