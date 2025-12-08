Onverwachte tik voor Maxim Hartman in ‘Vals Spel

Tekst: Evelien Berkemeijer

In het programma Vals Spel verzamelen Arno Kantelberg, Défano Holwijn, Dionne Slagter, Juultje Tieleman, Marouane Meftah, Maxim Hartman, Margriet van der Linden, Teun Kapitein, Victoria Koblenko en Vonneke Bonneke zich in één villa. Ze voeren opdrachten uit en stemmen elkaar één voor één weg. Al bij de eerste kennismaking moet er iemand vertrekken.

Het is Maxim Hartman die direct de toon zet in Vals Spel en zijn medespelers prikkelt. Vooral Victoria Koblenko geeft toe dat hij haar makkelijk triggert. Terwijl de groep elkaar aftast, stapelt de frictie die Maxim creëert in Vals Spel zich op.

Prikkelen bij de voordeur

Maxim introduceert zichzelf met de woorden: ‘Het schijnt dat ik heel goed mensen uit de tent kan lokken, irriteren, provoceren. Dat is ook wel zo.’ Wanneer hij begint met het toekennen van eigenschappen aan bekenden, snijdt Victoria hem af: ‘Ga je nu al labelen, Maxim? Doe even chill.’ Ook Vonneke laat zich horen als hij een andere kandidaat ‘vals’ noemt. Volgens Vonneke kan hij er zelf ook wat van, waarop Maxim antwoordt dat hij niet vals is omdat hij alles in mensen hun gezicht zegt.

Steek onder water richting Victoria

Als Maxim vraagt waar Victoria vandaan komt en zij zegt dat ze uit het stuk dat nu Oekraïne heet komt, zegt hij: ‘Oh ja tuurlijk, jij bent Oekraïner, domme vraag ook. Dat wist ik eigenlijk al.’ Vervolgens reageert hij, wanneer zij zegt daarom regelmatig bij een tv-programma aan te schuiven: ‘Niet omdat je zo leuk kan acteren. Of dat je er iets van weet, ook niet. Niet omdat je er zoveel verstand van hebt, van de oorlog.’ Commentator Patty Brard is zichtbaar geschokt, maar Victoria blijft koel: ‘Ik heb bij jou soms echt het gevoel dat uit een soort ongemak je gewoon maar wat zegt.’ Maxim erkent dat. Even later geeft hij non-verbaal aan dat Victoria zijn bananenschil moet weggooien; zij steekt haar middelvinger op. Hij vindt dat niet leuk en er volgt opnieuw een woordenwisseling. Victoria sluit af: ‘Maxim. Ken je grenzen.’

Meteen stemmen in ‘Vals Spel’

Wanneer duidelijk wordt dat er meteen gestemd moet worden wie het programma moet verlaten, is Maxim helder: ‘Ik voel me niet slechter als ik als eerste eruit ga. Ik denk dat ik wel vrij ver kan komen, gezien mijn karakter. Maar als jullie dat eng vinden, dan mag je mij gerust eruit halen. Het maakt mij echt niks uit.’ Hij waarschuwt zelfs voor ‘oorlog’ als hij blijft: ‘Omdat dit mijn karakter is, ik ben heel erg conflictzoekend.’ Toch zegt hij niet bang te zijn: ‘Ik heb het idee dat ik heel goed in de groep ligt. Dat is ook niet zo gek, want ik ben een aanjager.’

De onverwachte tik en het staartje

Het is uiteindelijk toch Maxim Hartman die de meeste stemmen krijgt. Duidelijk erg geschrokken noemt hij de rest ‘vuile ratten’. Hij is verbaasd: ‘Ik doe eigenlijk vanaf binnenkomst mijn best om anderen te pleasen, anderen te vermaken, een beetje te prikkelen. Ik ben dan toch verbaasd dat er op mij gestemd wordt. Ondanks dat ik mijn eigen naam steeds heb geroepen, zie ik dat dan totaal niet aankomen.’ Zijn eigen verklaring blijft zelfverzekerd: ‘Ze voelen natuurlijk dat ik het spel eigenlijk met twee vingers in de neus ga winnen.’ Na zijn afscheid volgt een twist: hij verlaat het programma niet, maar speelt door in de kelder.

